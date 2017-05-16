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الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة

الثلاثاء 16 مايو 2017 04:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة طالت 17 مواطناً، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا أن الشبان تصدوا بالحجارة والزجاجات الحارقة لجنود الاحتلال الذين اقتحموا المخيم وداهموا عددا من منازل المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال قاموا بمداهمة أحد المحلات التجارية وقاموا بمصادرة تسجيلات لكاميرات مراقبة.

وتقوم قوات الاحتلال باقتحام مناطق متفرقة في الضفة المحتلة بشكل يومي في إطار إزعاجها المتكرر للمواطنين.

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة
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