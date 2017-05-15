البيانات التفصيلية لنتائج الانتخابات البلدية بالضفة: المستقلون يهزمون فتح

قناة الأقصى - غزة

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين بيانات تفصيلية حول الفائزين بالمقاعد التي حصلت عليها القوائم، وذلك طبقاً للنتائج الأولية للانتخابات المحلية بالضفة المحتلة للعام 2017 والتي أعلنتها مساء الأحد.

بخصوص الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات وعددها 145 هيئة وعدد مقاعدها 1552مقعد، فقد تبين مايلي:

وفقا لتبعية القوائم الحزبية: حصلت القوائم المستقلة غير التابعة لأحزاب على 65% من عدد المقاعد، وقوائم حركة فتح على 27.6%، وقوائم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على 2.77%، وقوائم ائتلاف بين عدة أحزاب على 2.77%، والمبادرة الوطنية الفلسطينية على 0.58%، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني على 0.45% والتحالف الديمقراطي على 0.32% وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على 0.26% وحزب الشعب الفلسطيني على 0.19% من عدد المقاعد.

وفقاً للنوع الاجتماعي: شكلت النساء الفائزات 19.8% من العدد الكلي للفائزين، بينما بلغت نسبة الرجال الفائزين 80.2%.

وفقاً للفئة العمرية: بلغت نسبة الفائزين من الفئة العمرية 25-35 عاماً 16.5% من عدد الفائزين، أما الفئة العمرية ما بين 36- 45 عامًا فقد شكلوا 25%، في حين وصلت نسبة الفائزين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46-55 عاماً إلى 33.8%، كما أن 24.7% من الفائزين قد تجاوزوا سن 55 عاماً.

أما بخصوص الهيئات المحلية التي فازت فيها القوائم بالتزكية وعددها 181 هيئة وعدد مقاعدها 1683:

وفقا لتبعية القوائم الحزبية: حصلت القوائم المستقلة غير التابعة لأحزاب على 11.6% من عدد المقاعد، وقوائم حركة فتح على 74.9%، وقوائم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على 0.65%، وقوائم ائتلاف بين عدة أحزاب على 12.9% من عدد المقاعد.

وفقاً للنوع الاجتماعي: شكلت النساء الفائزات 22.4% من العدد الكلي للفائزين، بينما بلغت نسبة الرجال الفائزين 77.6%.

وفقاً للفئة العمرية: بلغت نسبة الفائزين من الفئة العمرية 25-35 عاماً 25.1% من عدد الفائزين، أما الفئة العمرية 36- 45 عامًا فقد شكلوا 28.7%، في حين وصلت نسبة الفائزين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46-55 عاماً إلى 29.4%، كما أن 16.8% من الفائزين قد تجاوزوا سن 55 عاماً.