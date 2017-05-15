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استشهاد صياد من غزة متأثراً بإصابته برصاص بحرية الاحتلال

الإثنين 15 مايو 2017 03:58 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد صياد من غزة متأثراً بإصابته برصاص بحرية الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

استشهد مساء اليوم الأحد، الصياد محمد بكر (28 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ غزة صباح اليوم.

وقال رئيس لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال أبلغت والد الشهيد بكر باستشهاده متأثراً بإصابته الخطيرة بعيار ناري في الصدر.

وكانت قوات بحرية الاحتلال اعتقلت بكر وهو مصاب مع اثنين من الصيادين من نفس عائلته قبالة ساحل بحر السودانية شمال مدينة غزة.

ويلاحق الاحتلال الصيادين في القطاع بشكل مستمر ، ويستهدفهم بإحراق وتدمير مراكبهم عبر إطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، ومصادرة معداتهم، واعتقالهم، كذلك تحاول أجهزة الاحتلال الأمنية استغلال الصيادين أمنياً، بحيث تقوم بنقلهم إلى ميناء أسدود للتحقيق، وتحاول إبتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الصهيونية كعملاء مقابل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالصيد بحرية .

استشهاد صياد من غزة متأثراً بإصابته برصاص بحرية الاحتلال
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