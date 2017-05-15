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بذكرى النكبة

10 إصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله وبيت لحم

الإثنين 15 مايو 2017 02:44 م بتوقيت القدس المحتلة

10 إصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله وبيت لحم

أصيب ظهر اليوم الاثنين عشرة شبان بالرصاص الحي "توتو" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، وفي محيط مستوطنة "بيت ايل" المقابلة للمدخل، فيما أصيب شاب آخر في مواجهات ببيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن مسيرة حاشدة خرجت من مدينة رام الله باتجاه مستوطنة "بيت ايل"، إحياء لذكرى النكبة الـ 69، وتضامنا مع الأسرى المضربين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط المستوطنة بعد إغلاق الشبان للطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة، حيث فاجأ الجنود، الذين تمركزوا على التلال المحيطة بالمستوطنة، الشبان بإطلاق الرصاص الحي بكثافة ما أدى لإصابة عشرة شبان.

ونقلت الطواقم الطبية المصابين إلى مستشفى رام الله الحكومي، حيث كانت الإصابات في المناطق السفلية من الجسم.

وفي بيت لحم جنوبا، أصيب عدد من المواطنين اليوم بالرصاص الحيّ والمطاطي في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بمدخل المدينة الشمالي، بعد قمع الاحتلال مسيرة وصلت المكان إحياء للذكرى الـ69 للنكبة الفلسطينية.

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