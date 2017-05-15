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دعت للتصعيد مع الاحتلال على كل الجبهات

دفعة جديدة من أسرى حماس تنضم لإضراب الكرامة

الإثنين 15 مايو 2017 11:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

دفعة جديدة من أسرى حماس تنضم لإضراب الكرامة

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" انضمام دفعة جديدة من أسرى الحركة إلى جانب أسرى آخرين من مختلف الفصائل إلى إضراب الكرامة وذلك في إطار استمرار عملية الدعم والإسناد للإضراب.

ودعت الهيئة في بيان صحفي إلى اعتبار اليوم الثلاثين للإضراب الموافق الأربعاء 17/5/2017 يوماً تصعيدياً مميزاً ضد الاحتلال أينما وجد، وبكل الوسائل المتاحة، كما دعت جميع الجهات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى، لأن حياتهم باتت في خطر.

وأهابت الجماهير الفلسطينية إلى النفير العام في ذكرى النكبة انتصارا لفلسطين وللأسرى في معركتهم المباركة، وذلك بتوسيع حملات الإسناد والتفاعل على جميع المستويات وفي مختلف المناطق.

وناشدت الهيئة تحري الحقيقة في نقل أخبار الإضراب والأسرى المضربين وعدم الاستماع لإشاعات المرجفين وللدعاية الصهيونية الخبيثة والتي تستهدف معنويات الأسرى من أجل كسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة معركتهم.

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