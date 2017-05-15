النكبة في محطات

1878 أول مستعمرة زراعية صهيونية في فلسطين ( بيتح تكفا).

1882 25 ألف مهاجر يهودي يبدؤون الاستيطان في فلسطين، معظمهم من أوروبا الشرقية.

1891 البارون موريس دي هيرش -وهو يهودي- يؤسس جمعية الاستثمار اليهودي بلندن للإسهام في مساعدة المستوطنين بفلسطين.

1896 “در جودنشتات” كتاب يدعو إلى إقامة دولة يهودية، نشره الكاتب اليهودي النمساوي-الهنغاري تيودور هرتسل.

1897 المؤتمر الصهيوني يدعو إلى إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين. كراس ألفه مؤسس الاشتراكية الصهيونية نحمان سيركن يذكر أن فلسطين “يجب أن يتم إخلاؤها لليهود”. المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا ينشئ المنظمة الصهيونية العالمية، ويطالب بإنشاء “وطن للشعب اليهودي في فلسطين”.

1901 إنشاء الصندوق القومي اليهودي من أجل شراء أراض في فلسطين لحساب المنظمة الصهيونية العالمية. الأراضي يجب أن يستخدمها اليهود حصرا ويعملون فيها.

1904 توترات بين اليهود والمزارعين العرب في طبريا.

1904-1914 وصول أربعين ألف مهاجر صهيوني إلى فلسطين، عدد اليهود يبلغ 6% من إجمالي السكان.

1905 إسرائيل زنغويل يصرح بأن اليهود يجب أن يطردوا العرب إلى الخارج أو “يضطرون إلى التخبط في مشكلة عدد كبير من السكان الغرباء”.

1907 إنشاء أول كيبوتس.

1909 إنشاء تل أبيب شمال يافا

1911 مذكرة إلى اللجنة التنفيذية الصهيونية تتحدث عن “نقل محدود للسكان”.

1914 بدء الحرب العالمية الأولى.

1917 إعلان بلفور، وزير الدولة البريطاني يتعهد بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

1918 الحلفاء بقيادة الجنرال ألنبي يحتلون فلسطين.

انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتهاء الحكم العثماني في فلسطين.

1919 المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس يرفض إعلان بلفور ويطالب بالاستقلال.

حاييم وايزمان عضو اللجنة الصهيونية يطالب في مؤتمر السلام في باريس بفلسطين “يهودية مثلما إنجلترا إنجليزية”.

أعضاء آخرون في اللجنة يقولون: “يجب إقناع أكثر ما يمكن من العرب بالهجرة”.

ونستون تشرشل يكتب “هنالك يهود تعهدنا بأن ندخلهم إلى فلسطين، ويفرضون كأمر مسلّم به لتحقيق غاياتهم. إن السكان المحليين يجب أن يرحلوا”

1919- 1933 35 ألف يهودي يهاجرون إلى فلسطين، نسبة اليهود إلى مجموع السكان بلغت الآن 12% وهم يملكون 3% من الأراضي.

1920 إنشاء الهاغاناة, المنظمة العسكرية السرية الصهيونية.

المجلس الأعلى لمؤتمر سان ريمو للسلام يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين.

1921 احتجاجات في حيفا ضد الهجرة اليهودية الواسعة.

1922 عصبة الأمم تقر الانتداب البريطاني على فلسطين.

1924-1928 67 ألف مهاجر صهيوني يأتون إلى فلسطين، نصفهم من بولندا، فيرفعون نسبة اليهود إلى 16% من مجموع السكان، يملك اليهود ما نسبته 4% من الأرض.

1925 تأسيس الحزب التصحيحي في باريس، وهو يصر على إقامة دولة يهودية في فلسطين وشرق الأردن.

1929 اضطرابات في فلسطين بسب ادعاءات تتعلق بحائط المبكى، قتل فيها 133 يهوديا و116 عربيا وأساسا على يد البريطانيين.

عصبة الأمم تنشئ لجنة دولية لتحديد الوضع القانوني بالنسبة لليهود والعرب في ما يتعلق بحائق البراق أو ما يسمى بـ”حائط المبكى”.

1931 إنشاء منظمة الأرغون (الإيتسل) لمواجهة العرب بعنف أشد.

1932 تأسيس أول حزب سياسي فلسطيني منظم؛ حزب الاستقلال.

1935 اكتشاف أسلحة صهيونية مهربة من ميناء يافا.

1936 مؤتمر اللجان القومية الفلسطينية يرفع شعار “لا ضرائب بلا تمثيل”.

1936 لجنة بيل توصي بتقسيم فلسطين، بحيث يصبح 33% من البلد دولة يهودية, ويرحل جزء من السكان العرب عن هذه الدولة.

البريطانيون يحلون جميع المنظمات السياسية الفلسطينية، ويرحلون خمسة من الزعماء، ويشكلون محاكم عسكرية، وكل ذلك إجراءات ضد الثورة الفلسطينية.

1938 متفجرات الأرغون تقتل 119 فلسطينيا. وقنابل وألغام الفلسطينيين تقتل ثمانية يهود.

البريطانيون يجلبون تعزيزات للمشاركة في قمع الثورة.

1939 الزعيم الصهيوني جابوتينسكي يكتب “يجب أن يخلي العرب المكان لليهود في أرض إسرائيل، وما دام أمكن نقل شعوب البلطيق يمكن أيضا نقل العرب”.

مجلس العموم البريطاني يصوت في مصلحة الكتاب الأبيض الذي يقضي بمنح فلسطين استقلالا مشروطا بعد عشرة أعوام ويسمح بهجرة 15 ألف يهودي سنويا إلى فلسطين خلال الأعوام الخمسة التالية.

بدء الحرب العالمية الثانية.

1940 بدء سريان مفعول أنظمة ملكية الأراضي التي تحمي الأرض الفلسطينية من الاكتسابات الصهيونية.

1943 تمديد الأعوام الخمسة المنصوص عليها في الكتاب الأبيض لسنة 1939.

1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية.

1947 بريطانيا تعلم الأمم المتحدة المشكلة حديثا بأنها ستنسحب من فلسطين.

الأمم المتحدة تنشئ اللجنة الخاصة بفلسطين.

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين توصي بالتقسيم.

29 نوفمبر/تشرين الثاني الأمم المتحدة تتبنى القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين.

اليهود يشرعون في طرد جماعي على نطاق واسع للسكان الفلسطينيين.

1948 يناير/كانون الثاني: عبد القادر الحسيني يعود إلى فلسطين بعد عشرة أعوام من النفي كي يشكل مجموعة لمقاومة التقسيم.

20 يناير: بريطانيا تخطط لتسليم المناطق الأكثر عددا في كل منطقة.

فبراير/شباط: الحرب تنشب بين اليهود والعرب.

18 شباط: الهاغاناة تعلن تطبيق الخدمة العسكرية، وتستدعي الشبان والشابات ما بين 25 و35 عاما.

24 شباط: مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يعلن أن دور مجلس الأمن هو حفظ السلام لا فرض التقسيم.

مارس/ آذار

6 الهاغاناة تعلن التعبئة العامة.

10 وضع اللمسات الأخيرة على مخطط تطهير فلسطين عرقيا المعروف باسم “الخطة دالت”.

18 الرئيس الأميركي ترومان يتعهد بدعم القضية الصهيونية.

10-20 القادة العرب يقررون قبول هدنة ووصاية محدودة, وليس التقسيم كما اقترح مجلس الأمن. اليهود يرفضون الهدنة.

30 مارس/آذار – 15 مايو/أيار

عملية احتلال الساحل التي قامت بها الهاغاناة تؤدي إلى طرد الفلسطينيين من المنطقة الساحلية بين حيفا ويافا.

أبريل/نيسان:

1 وصول أول شحنة من الأسلحة التشيكية إلى الهاغاناة، وهي تشمل 450 بندقية ومائتي مدفع رشاش خفيف وخمسة ملايين طلقة.

4 الهاغاناة تشرع في تطبيق الخطة دالت، وهي احتلال القرى الواقعة على طريق تل أبيب-القدس وطرد سكانها.

9 وقوع مجزرة دير ياسين.

17 قرار لمجلس الأمن يطلب هدنة

20 الولايات المتحدة تقدم للأمم المتحدة اقتراحا بوصاية على فلسطين

22 طرد سكان حيفا الفلسطينيين.

26-30 الهاغاناة تهاجم منطقة في القدس الشرقية وترغم على تسليمها للبريطانيين. الهاغاناة تحتل منطقة في القدس الغربية. القوات اليهودية تطرد جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس الغربية.

مايو/ أيار : تقرير يقول إن ما بين 175 و250 ألف فلسطيني طردوا من بيوتهم.

12-14 وصول أسلحة تشيكية إلى الهاغاناة.

13 الفيلق العربي يهاجم مستعمرات يهودية ردا على هجمات عسكرية يهودية.

يافا تستسلم للهاغاناة.

14 الكيان يعلن الاستقلال والانتداب البريطاني ينتهي.

20 الكونت برنادوت يعين وسيطا للأمم المتحدة في فلسطين.

22 قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار.

11 يونيو/حزيران – 8 يوليو/تموز الهدنة الأولى تصبح سارية المفعول

تموز-يوليو

8- 18 القتال ينشب من جديد والجيش الصهيوني يحتل القدس والرملة

17 الجيش الصهيوني يشن هجوما جديدا لكنه يفشل في احتلال البلدة القديمة في القدس.

18 يوليو/تموز-15 أكتوبر/تشرين الأول

الهدنة الثانية تصبح سارية المفعول، لكن الجيش الصهيوني يخرقها باحتلال عدة قرى.

سبتمبر/أيلول

17 اغتيال الوسيط الدولي الكونت برنادوت على يد إرهابيين يهود من القدس. الوسيط الجديد هو رالف بانش.

أكتوبر/تشرين الأول

19- 31 طرد آلاف الفلسطينيين خلال عملية حيرام.

نوفمبر/تشرين الثاني

4 مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة فورية وانسحاب القوات المتحاربة.

الأمم المتحدة تتبنى القرار 194 بشأن حق اللاجئين في العودة.

الكيان يمنع العودة.

نوفمبر/تشرين الأول

الجيش الصهيوني يشرع في طرد قرويين من مواطنهم داخل الحدود اللبنانية.

1949

24 فبراير/شباط الهدنة الصهيونية-المصرية.

نهاية فبراير/شباط الجيش الصهيوني يطرد ما بين مائتي وثلاثمائة قروي من جيب الفلوجة.

23 مارس/آذار الهدنة الصهيونية-اللبنانية.

3 أبريل/نيسان الهدنة الصهيونية-الأردنية.

20 يوليو/تموز الهدنة الصهيونية-السورية.