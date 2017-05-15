  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

لا عودة عن حق العودة

الإثنين 15 مايو 2017 09:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

لا عودة عن حق العودة

يسعى الكيان بكل ما أوتي من قوة إلى تصفية ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، في وقت يؤكد فيه الشعب الفلسطيني تمسكه بهذا الحق وأنه لا تنازل عنه مهما كان.

وبينما يتمسك الفلسطينيون بحل قضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194 مع حفظ حق كل لاجئ في تقرير مصيره، ترفض سلطات الاحتلال بشكل قاطع البحث في عودة أي لاجئ فلسطيني إلى دياره التي هجر منها عام 1948.

وتعرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) اللاجئين الفلسطينيين بأنهم «أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين يونيو 1946 وحتى مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948».

ومن بين ما ينص عليه قرار 194 «وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر».

وتؤكد حماس في وثيقتها السياسية الجديدة أنها ترفض كلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل؛ وأكدت أنَّ تعويضَ اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقّ ملازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه.

وبينت أن المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإنَّ الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.

وحذرت من أنه لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل هو عدوٌّ للأمَّة العربية والإسلامية، ويشكّل خطراً حقيقياً عليها، وتهديداً بالغاً لأمنها ومصالحها، كما أنّه معادٍ لتطلّعاتها في الوحدة والنهضة والتحرّر، وهو سبب رئيس لما تعانيه الأمة اليوم، ويشكّل أيضاً خطراً على الأمن والسّلم الدّوليَين، وعلى المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
18198256_200250150489636_2257712757458204957_n

"انتماء" تطلق حملتها السنوية لترسيخ حق العودة
17951843_1268020513313260_698546724125190826_n

مؤتمر فلسطينيي أوروبا يدعو لمواصلة النضال لأجل حق العودة
حق العودة اللاجئين

شؤون اللاجئين بحماس: العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم
الأسيرة نجوان عودة

الحكم على الأسيرة نجوان عودة بالسجن 18 شهراً
الشيخ سلمان العودة

حماس تعزي الشيخ سلمان العودة بوفاة زوجته ونجله

الأخبار الرئيسية

منذ 29 دقيقة

البيانات التفصيلية لنتائج الانتخابات البلدية بالضفة: المستقلون يهزمون فتح
منذ ساعة

استشهاد صياد من غزة متأثراً بإصابته برصاص بحرية الاحتلال
منذ ساعة

شلّح: لا مصالحة دون سحب اعتراف المنظمة بالكيان الصهيوني
منذ 6 ساعات

حماس: المقاومة الرادع الحقيقي للاحتلال
منذ ساعتين

10 إصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله وبيت لحم
منذ 7 ساعات

الأسرى يواصلون إضرابهم لليوم الـ29
منذ 9 ساعات

69 عاما على النكبة.. الفلسطينيون متمسكون بأرضهم والمقاومة أملهم للعودة

مقالات

المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

محسن صالح
قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

محمود عماد الحديدي
دلة القهوة

دلة القهوة

سارة سويلم
خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

لمى خاطر