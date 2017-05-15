النكبـــة في أرقـــام

تشير بيانات الإحصاء الفلسطيني إلى أن النكبة التي تسببت بها العصابات الصهيونية للشعب الفلسطيني عام 1948 هجرت وشردت نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.

كما هجرت الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الصهيوني، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1.300 قرية ومدينة فلسطينية.

وتشير البيانات إلى أن الاحتلال سيطر خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قام بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، وأدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

وكان مجموع ما يملكه اليهود من أرض فلسطين عام 1918 لم يتجاوز 240 ألف دونم، أي ما نسبته 1.56 % من إجمالي أرض فلسطين، ارتفعت عام 1948 لتصل إلى 1.8 مليون دونم في عام 1948.

وكان عدد اليهود في فلسطين عام 1800 نحو خمسة آلاف، وقرابة 55 ألفا عام 1918، أي نحو 8 % من السكان، ثم قفز إلى 650 ألفا عام 1948 أي نحو 31.7 % من إجمالي السكان.

وحسب المعطيات فإنه مع صدور القرار الدولي رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 أعلن تقسيم فلسطين إلى دولتين: الأولى يهودية تقوم على 54.7 % من الأراضي الفلسطينية ويسكن فيها 498 ألف مستوطن يهودي و497 ألف عربي فلسطيني، والثانية عربية تقوم على نحو 44.8 % من الأراضي يسكن فيها 725 ألف فلسطيني و10 آلاف مستوطن يهودي.

ويشير التقرير إلى أن 93 % من مجمل مساحة الكيان تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين و78 % من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، قام عليها الكيان في العام 1948.

وخلال الفترة بين 1948 و1967 تمكن اليهود من احتلال كافة الأراضي الفلسطينية والجولان السوري، إضافة إلى سيناء المصرية وجنوب لبنان عام 1982 ومن ثم الانسحاب منهما.

وورد في التقرير، أن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم بنهاية 2015 حوالي 12.37 مليون فلسطيني.

وقدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.75 مليون فردا؛ حوالي 2.90 مليون في الضفة الغربية و1.85 مليون في قطاع غزة.

وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42.8 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 27.1 % في الضفة الغربية و67.3 % في قطاع غزة.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين تشكل 43.1 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الاول من يوليو للعام 2014، حوالي 5.49 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش نحو 29.0 % من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين.