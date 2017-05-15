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مسيرة لحماس وسط القطاع تنديداً بالحصار ودعماً للأسرى

الإثنين 15 مايو 2017 04:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

مسيرة لحماس وسط القطاع تنديداً بالحصار ودعماً للأسرى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم البريج وسط القطاع مسيرة جماهيرية حاشدة احتجاجا على الحصار الصهيوني وتضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

وانطلقت المسيرة مساء الأحد، من المسجد الكبير وصولاً إلى مفترق أبو رصاص في المخيم، بمشاركة قيادة الحركة ومئات المواطنين.

وفي كلمة للحركة قال أحد الناطقين باسمها: إن الحصار والإجراءات الإجرامية التي يتخذها محمود عباس ضد قطاع غزة وتشديد الحصار لن يدفع غزة إلا للانفجار.

وأكد على أن المقاومة في غزة ستفشل كل المؤامرات ولن تخضع للاحتلال وأعوانه وستصمد أمام كل محاولات الابتزاز والتهديد.

كما وجه التحية للأسرى الفلسطينيين الذين يخضون إضراب الكرامة والحرية، مشدداً على تبني حركة حماس لقضية الأسرى عملاً لا قولاً.

مسيرة لحماس وسط القطاع تنديداً بالحصار ودعماً للأسرى
مسيرة لحماس وسط القطاع تنديداً بالحصار ودعماً للأسرى
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