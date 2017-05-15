تركيا تهنئ هنية بانتخابه رئيسا لحماس

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للتهنئة بانتخابه رئيسا للحركة.

ونقل أوغلو خلال الاتصال تهاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هنية وحركة حماس، مؤكداً على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وخاصة في القدس وغزة.

كما أشاد أوغلو بالحالة الديموقراطية لحركة حماس وكذلك بإصدارها الوثيقة السياسية.

من جانبه عبر هنية عن شكره وتقديره لهذا الاتصال، مؤكداً على عمق العلاقة مع تركيا والاعتزاز بها والعمل على تطويرها وتقويتها، ونقل تحياته أيضا إلى الرئيس التركي.

وأشار رئيس المكتب السياسي خلال الاتصال إلى أن الوثيقة السياسية تعبر عن حماس في كل مكان بالداخل والخارج، وسوف تعمل بمقتضاها في المرحلة القادمة، كما وضع أوغلو في صورة الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة.