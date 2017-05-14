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أمن السلطة يعتدي على أهالي الأسرى المضربين في رام الله

الأحد 14 مايو 2017 05:45 م بتوقيت القدس المحتلة

أمن السلطة يعتدي على أهالي الأسرى المضربين في رام الله

اعتدت عناصر تابعة لحرس رئيس السلطة محمود عباس بعد ظهر اليوم الأحد على أهالي أسرى مضربين عن الطعام لدى محاولاتهم الوصول إلى مقر الرئاسة بغية نقل معاناة أبنائهم.

ووصل العشرات من أهالي المضربين إلى بوابة المقاطعة من جهة الضريح محاولين الدخول، وإيصال رسالة لقيادة السلطة تطالبهم فيها بالتحرك الفوري والعاجل لحل قضية أبنائهم.

واعتدت عناصر أمن السلطة على أهالي الأسرى بالضرب، كما احتجزوا صحفيين وصادروا كاميراتهم.

ووجه الأهالي نداءات استغاثة تطالب الجميع الوقوف أمام مسؤولياتهم والتحرك لضمان تنفيذ مطالب الأسرى لوقف الإضراب، بعد حصول حالات إغماء في سجن نفحة وتدهور خطير بأوضاعهم الصحية في اليوم الثامن والعشرين من الإضراب.

وهذه هي المرة الثانية خلال أيام التي يتم فيها منع أهالي أسرى مضربين من الاعتصام أمام مقر المقاطعة.

يأتي ذلك فيما يواصل مئات الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 28 يوما على التوالي للمطالبة بوقف سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ووجهت الكثير من الانتقادات لرئيس السلطة محمود عباس على خلفية ضعف دعم الأسرى في معركتهم.

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