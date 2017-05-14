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حماس تعزي بوفاة مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ "درويش"

الأحد 14 مايو 2017 03:37 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تعزي بوفاة مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ "درويش"

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتعزية والمواساة من شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات بوفاة الشيخ عبد الله نمر درويش، مؤسس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الشيخ درويش هو أحد عناوين الشعب الفلسطيني ورموزه وصاحب المشوار النضالي الطويل في خدمة شعبه وقضيته.

ولفتت إلى جهود الشيخ درويش في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته في طمس الهوية الفلسطينية.

وسألت الحركة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الشيخ عبد الله نمر درويش توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز (69 عاما)، بعد صراع مع عدة أمراض عدة.

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