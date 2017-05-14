التعليم بغزة: 24400 متقدم لامتحان الوظائف التدريسية 2017

قناة الأقصى - غزة



تقدم 24,400 خريج وخريجة تقدموا لامتحانات الوظائف التدريسية الحكومية والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم في 78 لجنة موزعة على مستوى مدارس قطاع غزة، في 19 تخصصًا تعليميًا.

وتفقد وفد مشترك من وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الموظفين لجنتين من لجان الامتحانات في مدرستي بشير الريس والكرمل بغرب غزة، وضم الوفد كمال أبو عون رئيس قطاع التعليم والثقافة، زياد ثابت وكيل الوزارة، وأيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي، ورائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية، ومحمود مطر مدير عام الإشراف التربوي، فدوان أبو شريعة مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين، ومحمد الزين نائب مدير عام التعيينات.

وأكد أبو عون أن الوزارة تعقد هذا الامتحان لإتاحة الفرصة للخريجين لشغل الوظائف التعليمية، قائلًا "إننا نتبع الشفافية العالية في كافة الإجراءات الخاصة في التوظيف".

وأشاد بالإجراءات التي وضعتها وزارة التعليم والتعاون مع ديوان الموظفين لإنجاح هذا الامتحان متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.

وبين أن هذا الامتحان يأتي لاحتياج الوزارة لمعلمين جدد في قطاع غزة، موضحاً أنه منذ 3 سنوات وتشكيل حكومة التوافق فلم يتم توظيف معلمين في القطاع ، حيث كانت حكومة التوافق تتيح فرصة التوظيف للضفة الغربية فقط.