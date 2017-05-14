قرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني باستغلال أرضه

قناة الأقصى - غزة



تبنت الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي أنهت أعمالها الجمعة 12 أيار في نيروبي- كينيا، بإجماع الدول 58 الأعضاء بالمنظمة، ودون المرور لمرحلة التصويت، قرارًا حول التطوير العمراني بفلسطين.

وأكد القرار على حق الشعب الفلسطيني بالتطوير العمراني والعيش في مساكن لائقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعترف بحق الشعب الفلسطيني في التخطيط الحضري الفعال والكفء الذي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ويشيد بالجهود الهامة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين ظروف المستوطنات البشرية للشعب الفلسطيني.

وجاء القرار بعد تبني المجموعة العربية لمشروع القرار وخاصة مملكة البحرين والعراق.

وأكد القرار على حق الشعب الفلسطيني في استغلال أراضيه وتطوير برامجه ذات الصلة بالإسكان الحضري في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وخص القرار المناطق المصنفة بمناطق ( C) والتي تخضع للسيطرة الصهيونية، ومناطق الاغوار والقدس الشرقية، مشيرا الى العوائق التي تشكل عقبة اساسية في تطور قطاع الاسكان الحضري الفلسطيني ، التي يفرضها الاحتلال الصهيوني.

وطالب القرار بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها ، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية( تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية)، وتقرير المجلس الاستشاري الدولي تحت عنوان: ( التخطيط المكاني للمناطق "ج" في الضفة الغربية من الارض الفلسطينية المحتلة من قبل اسرائيل).

وأكد السفير نصري أبو جيش رئيس الوفد الفلسطيني والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بإفريقيا على حق الشعب الفلسطيني في التنمية المستدامة بما فيها قطاع الاسكان العمراني، وعلى جاهزية المؤسسات الفلسطينية وكفائتها لتنفيذ البرامج ذات الصلة. وعرض على المجلس واقع الاسكان الحضري الفلسطيني وما يعانيه هذا القطاع جراء الانتهاكات الصهيونية والعقبات التي تحول دون تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بدورها في هذا القطاع خصوصا في المناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية .

وركز في كلمة له على الممارسات التعسفية الصهيونية ضد اهالينا في شرقي القدس والمتمثلة في هدم المنازل ومنع التراخيص بإقامة منازل جديدة ،والتي تهدف "الاحتلال" من خلالها لفرض سياسة الامر الواقع الهادفة لتهويد المدينة المقدسة.

كما تطرق للممارسات التعسفية تجاه سكان الاغوار ومحاولة الكيان الصهيوني افراغ الأغوار من سكانها وفي اطار خطة ممنهجة يتبعها الكيان الصهيوني للتضيق على ساكنيها.

وعرض السفير على أعضاء المجلس الحاكم الظروف الكارثية لقطاع غزة جراء الحروب المتتالية و العدوان الاسرائيلي المتواصل ، وما خلفة من دمار لآلاف المساكن وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

ودعا حكومات العالم واعضاء المجلس الحاكم الى دعم صمود الشعب الفلسطيني ، من خلال تطوير المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين ، وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني .

يُذكر أن تبني القرار بالإجماع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT، نتاج جهود حثيثة للخارجية الفلسطينية وبعثاتها الدبلوماسية، وحوارات ومفاوضات متعددة الاطراف قام بها الوفد الفلسطيني برئاسة السفير نصري أبو جيش على مدار أسبوع كامل في العاصمة الكينية نيروبي.