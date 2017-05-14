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برلمان البرتغال وعمال النرويج يقررون التضامن مع الأسرى

الأحد 14 مايو 2017 01:27 م بتوقيت القدس المحتلة

برلمان البرتغال وعمال النرويج يقررون التضامن مع الأسرى

قناة الأقصى - غزة 
 

تقدمت كتلة اليسار وحزب الخضر والحزب الشيوعي في برلمان البرتغال بمشروع قرار التضامن والتأييد مع إضراب أسرى "الحرية والكرامة" في سجون الاحتلال الصهيوني .

واتخذ البرلمان البرتغالي قرار التضامن والدعم للأسرى بأغلبية الأصوات، فيما امتنع الحزب الحاكم عن التصويت.

وأعلن البرلمان في بيان صحفي، تأييده إقامة دولة فلسطين حرة ومستقلة بناءً على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأدان انتهاكات إدارة سجون الاحتلال لحقوق الأسرى الإنسانية والقانونية الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأسرى والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا الإلزام بكافة القرارات الدولية لإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضي دولة فلسطين المحتلة.

بدوره، دعا الاتحاد النرويجي لنقابات العمال حكومة بلاده إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران/ يونيو 1967، حيث صوت المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال بالأغلبية على قرار مقاطعة "الاحتلال" اقتصاديًا وثقافيًا وأكاديميًا.

من جهته، ندد سفير "الاحتلال" في النرويج بتصويت اتحاد النقابات النرويجي، فيما أعلن وزير خارجية حكومة النرويج معارضة حكومته لقرار اتحاد النقابات بمقاطعة "إسرائيل".

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