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الاحتلال يعتقل فتى ويداهم محلًا تجاريًا بالقدس

الأحد 14 مايو 2017 01:24 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل فتى ويداهم محلًا تجاريًا بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة 
 

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية الأحد، فتى بعد اقتحام منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، فيما اقتحمت محلًا تجاريًا في بلدة سلوان.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد سعيدة عقب اقتحام منزله في واد الجوز، واقتحمت محلًا تجاريًا للمقدسي يعقوب الرجبي في شارع العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكذلك عدة منازل للمواطنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس السبت، طفلًا من شارع السلطان سليمان بالمدينة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف فيها.

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