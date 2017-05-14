53 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

قناة الأقصى - القدس المحتلة



اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة ووسط قيود تفرض على دخول المصلين الفلسطينيين.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء الفترة الصباحية لاقتحامات المستوطنين.

وذكر المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، أن 53 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، كما اقتحمه 1200 سائح أجنبي.

وأوضح أن شرطة الاحتلال انتشرت داخل الأقصى وعند أبوابه مع افتتاح باب المغاربة عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، لتوفير الحماية الكاملة للمقتحمين.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى، وتحتجز البطاقات الشخصية عند الأبواب، وخاصة للشبان والنساء.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بوجه المقدسيين، وذلك لتسهيل احتفالات المستوطنين في محيط ما يسمى "قبر شمعون تصديق".

وزادت قوات الاحتلال من حدة إجراءاتها عقب عملية الطعن التي نفذها الشهيد الأردني محمد عبد الله الكسجي (57 عامًا) السبت، قرب المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، ما أدى لإصابة أحد عناصر الشرطة.

وكانت تلك القوات اعتقلت عقب العملية، مجموعة من الشبان، عرف منهم الشاب كفاح دعنا من القدس القديمة، وحارس المسجد الأقصى الشاب عمران الرجبي، وشابين آخرين لم تعرف هويتهما.

وأفاد تجار منطقة باب السلسلة بأن قوات الاحتلال أجبرت كافة التجار على إغلاق محلاتهم التجارية عقب العملية بشكل فوري، وحررت هوياتهم جميعهم.

كما أغلقت الطرقات في القدس القديمة، وشددت من تواجدها على أبواب الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت دخول أو خروج المواطنين من البلدة حوالي نصف ساعة، وفتشت الهويات الشخصية للشبان والمارة.