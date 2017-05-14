  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

53 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

الأحد 14 مايو 2017 12:33 م بتوقيت القدس المحتلة

53 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

قناة الأقصى - القدس المحتلة 
 

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة ووسط قيود تفرض على دخول المصلين الفلسطينيين.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء الفترة الصباحية لاقتحامات المستوطنين.

وذكر المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، أن 53 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، كما اقتحمه 1200 سائح أجنبي.

وأوضح أن شرطة الاحتلال انتشرت داخل الأقصى وعند أبوابه مع افتتاح باب المغاربة عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، لتوفير الحماية الكاملة للمقتحمين.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى، وتحتجز البطاقات الشخصية عند الأبواب، وخاصة للشبان والنساء.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بوجه المقدسيين، وذلك لتسهيل احتفالات المستوطنين في محيط ما يسمى "قبر شمعون تصديق".

وزادت قوات الاحتلال من حدة إجراءاتها عقب عملية الطعن التي نفذها الشهيد الأردني محمد عبد الله الكسجي (57 عامًا) السبت، قرب المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، ما أدى لإصابة أحد عناصر الشرطة.

وكانت تلك القوات اعتقلت عقب العملية، مجموعة من الشبان، عرف منهم الشاب كفاح دعنا من القدس القديمة، وحارس المسجد الأقصى الشاب عمران الرجبي، وشابين آخرين لم تعرف هويتهما.

وأفاد تجار منطقة باب السلسلة بأن قوات الاحتلال أجبرت كافة التجار على إغلاق محلاتهم التجارية عقب العملية بشكل فوري،  وحررت هوياتهم جميعهم.

كما أغلقت الطرقات في القدس القديمة، وشددت من تواجدها على أبواب الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت دخول أو خروج المواطنين من البلدة حوالي نصف ساعة، وفتشت الهويات الشخصية للشبان والمارة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى
2cccc28e9b26dd42ac0ee37f4e001062

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في جنين
18405468_10158420130260478_1517175464_o

قناة الأقصى تنظم فعالية ترويجية لمسلسل بوابة السماء
رائد صلاح مسيرة الأقصى

انطلاق مسيرة "الأقصى مسؤوليتي" من حيفا للقدس المحتلة

إضراب الكرامة مستمر لليوم الـ21 رغم إجراءات الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 49 دقيقة

الانتخابات المحلية بالضفة..عقاب شعبي لتغول السلطة
منذ 7 ساعات

انطلاق المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت ال11 في غزة
منذ 3 ساعات

حماس تعزي بوفاة مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ "درويش"
منذ ساعة

أمن السلطة يعتدي على أهالي الأسرى المضربين في رام الله
منذ 7 ساعات

وفاة الشيخ عبد الله درويش من مؤسسي الحركة الإسلامية بالداخل
منذ 10 ساعات

أسرى جدد ينضمون في اليوم الـ28 لـ"إضراب الكرامة"

مقالات

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

محمود عماد الحديدي
دلة القهوة

دلة القهوة

سارة سويلم
خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

لمى خاطر
ملفات على أجندة هنية

ملفات على أجندة هنية

حسام الدجني