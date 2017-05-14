انطلاق المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت ال11 في غزة

قناة الأقصى - غزة



انطلق صباح الأحد، بمدينة غزة، فعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، في الذكرى السنوية التاسعة والستين لنكبة العام 1948.

ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من الكلمات منها كلمة للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وكلمة لرئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم.

كما يتضمن كلمة للأسيرة المحررة لينا الجربوني ورئيس مؤتمر فلسطينيي الشتات أنيس القاسم والأب مانويل مسلم والقيادي بحركة حماس محمود الزهار والقيادي بالجهاد محمد الهندي والقيادي بالشعبية جميل مزهر والنائب عن حركة فتح أشرف جمعة.

وكان عضو تحضيرية المؤتمر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، قال إن المؤتمر يحضره قيادات من كافة القوى الوطنية والإسلامية، وشخصيات مجتمعية.

ولفت إلى أن المؤتمر يكتسب أهميةً كبيرة هذا العام على ضوء المتغيرات والمستجدات التي طرأت مؤخرًا، مشيرًا في السياق إلى المحاولات المحمومة لتصفية القضية من خلال ترويجهم لصفقات أو حلول على حساب الحقوق والثوابت الوطنية.

وبيّن الحرازين أن المؤتمر يُمثل محطةٌ حقيقية للتأكيد على حقوقنا الوطنية، والتصدي لكل المحاولات المشبوهة التي يُراد منها المساس بثوابتنا.

ونوه إلى أن رسالة المؤتمر الأساسية ستكون منصبةً حول دور المقاومة في فلسطين في إعادة الأمة إلى الصواب، وتوجيه البوصلة مجددًا نحو القدس بهدف تحريرها، وتلبية نداء الأقصى، الذي يتعرض يوميًا لانتهاكات الاحتلال وعصابات المستوطنين.