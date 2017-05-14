الاحتلال يعقد غدًا جلسة للنظر بقضية الأسير عصيدة

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال غدًا الاثنين، جلسة للنظر في قضية الأسير محمود مصطفى عصيدة (26عامًا) من قرية تل، في مدينة نابلس، وذلك بعد أن جرى تمديدها منذ اعتقاله ثلاث مرات.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير عصيدة بتاريخ 14/3/2017، وهو طالبٌ يدرس في جامعة النجاح الوطنية منذ ما يزيد عن الخمسة أعوام، ويحرمه الاحتلال من إكمال دراسته بالصورة الطبيعية بسبب اعتقالات المتكررة.

ولا يزال شقيق محمود، الأسير محمد عصيدة (24عامًا) يخضع لتحقيقٍ متواصل منذ اعتقاله في الرابع من أيار لهذا العام.