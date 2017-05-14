  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعقد غدًا جلسة للنظر بقضية الأسير عصيدة

الأحد 14 مايو 2017 12:27 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعقد غدًا جلسة للنظر بقضية الأسير عصيدة

قناة الأقصى - شؤون الأسرى 
 

من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال غدًا الاثنين، جلسة للنظر في قضية الأسير محمود مصطفى عصيدة (26عامًا) من قرية تل، في مدينة نابلس، وذلك بعد أن جرى تمديدها منذ اعتقاله ثلاث مرات.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير عصيدة بتاريخ 14/3/2017، وهو طالبٌ يدرس في جامعة النجاح الوطنية منذ ما يزيد عن الخمسة أعوام، ويحرمه الاحتلال من إكمال دراسته بالصورة الطبيعية بسبب اعتقالات المتكررة.

ولا يزال شقيق محمود، الأسير محمد عصيدة (24عامًا) يخضع لتحقيقٍ متواصل منذ اعتقاله في الرابع من أيار لهذا العام.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
450x225_uploads,2017,05,14,3ac211f1b9

الاحتلال يعتقل فتى ويداهم محلًا تجاريًا بالقدس
be51c45c86c2e6e935a3b8491a32cf43

الاحتلال ينقل سعدات لسجن "أوهليكدار" قبيل لقاء محاميه
thumb (1)

هيئة: شعبنا يعيش نكبة يومية بفعل انتهاكات الاحتلال المستمرة
التقاط

الاحتلال يعتدي على الأسرى المضربين بحجة "عدم الوقوف"
thumb

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بالضّفة

الأخبار الرئيسية

منذ 49 دقيقة

الانتخابات المحلية بالضفة..عقاب شعبي لتغول السلطة
منذ 7 ساعات

انطلاق المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت ال11 في غزة
منذ 3 ساعات

حماس تعزي بوفاة مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ "درويش"
منذ ساعة

أمن السلطة يعتدي على أهالي الأسرى المضربين في رام الله
منذ 7 ساعات

وفاة الشيخ عبد الله درويش من مؤسسي الحركة الإسلامية بالداخل
منذ 10 ساعات

أسرى جدد ينضمون في اليوم الـ28 لـ"إضراب الكرامة"

مقالات

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

محمود عماد الحديدي
دلة القهوة

دلة القهوة

سارة سويلم
خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

لمى خاطر
ملفات على أجندة هنية

ملفات على أجندة هنية

حسام الدجني