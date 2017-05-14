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تركيا.. زهرات فلسطين يتضامنّ مع غزة والأسرى

الأحد 14 مايو 2017 12:25 م بتوقيت القدس المحتلة

تركيا.. زهرات فلسطين يتضامنّ مع غزة والأسرى

قناة الأقصى - تركيا 
 

أقام بيت الطالب الفلسطيني في مدينة الريحانية جنوب غرب تركيا السبت، رحلة كشفية للفتيات والطالبات الفلسطينيات تهدف إلى إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، والتمسك بحق العودة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء"، وبالتعاون مع الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني "تضامن"، والحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة.

وعبرت زهرات فلسطين عن تمسكهن بحق العودة وتضامنهن مع الأسرى الفلسطينيين في معركة إضراب الكرامة من خلال شرب الماء والملح.

وطالبن برفع الحصار الظالم المفروض على غزة منذ 11 عامًا، كما رفعن خلال الفعالية الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى.

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