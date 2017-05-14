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اختيار الشيخ صلاح منسقًا للجان الإصلاح المحلية في الداخل

الأحد 14 مايو 2017 12:20 م بتوقيت القدس المحتلة

اختيار الشيخ صلاح منسقًا للجان الإصلاح المحلية في الداخل

قناة الأقصى - الداخل المحتل 
 

أعلن مساء السبت في قرية عارة في الداخل الفلسطيني، عن تشكيل لجنة إصلاح محلية، تضم أعضاء من مختلف المكونات الاجتماعية والعائلية في البلدة من الرجال والنساء.

وجرى الإعلان الرسمي عن انطلاق لجنة الاصلاح في عارة، باحتفال عقد في المركز الجماهيري بالبلدة، بحضور اعضاء اللجنة والعديد من الأهالي، إلى جانب مشاركة شخصيات اعتبارية ورجالات إصلاح من الداخل الفلسطيني.

وكان من بينهم: الحاج علي شتيوي (أبو رياض) من الناصرة، والمحامي مضر يونس، رئيس المجلس المحلي في قريتي عارة وعرعرة، والنائب السابق، طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف في الداخل الفلسطيني والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والشيخ خيري اسكندر، رئيس مكتب الاصلاح الاجتماعي في الداخل الفلسطيني وشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، الذي أعلن خلال اللقاء أنه تم تكليفه من قبل لجنة المتابعة العليا للتنسيق بين لجان الاصلاح المحلية في الداخل الفلسطيني.

وأشار صلاح  إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا، عن تشكيل 40 لجنة اصلاح محلية في العديد من البلدات في الداخل الفلسطيني في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة العنف.

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