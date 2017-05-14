  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بالضّفة

الأحد 14 مايو 2017 09:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بالضّفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الأحد (14 مواطنا) في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن الاحتلال اعتقال ستّة مواطنين في جنين، أحدهم ناشط في حركة حماس، إضافة إلى اعتقال مواطنين في قلقيلية، فيما اعتقلت مواطن في الطيرة، إضافة إلى مواطنين في مدينة البيرة.

وفي نحالين قضاء بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال مواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطن في منطقة فرعة بالبقعة.

وأعلن الاحتلال أنّ كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

من جانبها، أكّدت مصادرنا أنّ قوّات الاحتلال اعتقلت الشقيقين علاء وبهاء محمد عزات شكارنة بعد اقتحام منزلهما في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
450x225_uploads,2017,05,14,3ac211f1b9

الاحتلال يعتقل فتى ويداهم محلًا تجاريًا بالقدس
be51c45c86c2e6e935a3b8491a32cf43

الاحتلال ينقل سعدات لسجن "أوهليكدار" قبيل لقاء محاميه
thumb (1)

هيئة: شعبنا يعيش نكبة يومية بفعل انتهاكات الاحتلال المستمرة
thumb

الاحتلال يعقد غدًا جلسة للنظر بقضية الأسير عصيدة
التقاط

الاحتلال يعتدي على الأسرى المضربين بحجة "عدم الوقوف"

الأخبار الرئيسية

منذ 49 دقيقة

الانتخابات المحلية بالضفة..عقاب شعبي لتغول السلطة
منذ 7 ساعات

انطلاق المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت ال11 في غزة
منذ 3 ساعات

حماس تعزي بوفاة مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ "درويش"
منذ ساعة

أمن السلطة يعتدي على أهالي الأسرى المضربين في رام الله
منذ 7 ساعات

وفاة الشيخ عبد الله درويش من مؤسسي الحركة الإسلامية بالداخل
منذ 10 ساعات

أسرى جدد ينضمون في اليوم الـ28 لـ"إضراب الكرامة"

مقالات

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

محمود عماد الحديدي
دلة القهوة

دلة القهوة

سارة سويلم
خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

خالد مشعل.. يترجّل ولا يأفل

لمى خاطر
ملفات على أجندة هنية

ملفات على أجندة هنية

حسام الدجني