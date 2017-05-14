الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بالضّفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الأحد (14 مواطنا) في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن الاحتلال اعتقال ستّة مواطنين في جنين، أحدهم ناشط في حركة حماس، إضافة إلى اعتقال مواطنين في قلقيلية، فيما اعتقلت مواطن في الطيرة، إضافة إلى مواطنين في مدينة البيرة.

وفي نحالين قضاء بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال مواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطن في منطقة فرعة بالبقعة.

وأعلن الاحتلال أنّ كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

من جانبها، أكّدت مصادرنا أنّ قوّات الاحتلال اعتقلت الشقيقين علاء وبهاء محمد عزات شكارنة بعد اقتحام منزلهما في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.