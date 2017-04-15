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لأول مرة منذ 10 سنوات

تجارب خطيرة لجهوزية طائرات F16 الصهيونية

السبت 15 أبريل 2017 02:27 م بتوقيت القدس المحتلة

تجارب خطيرة لجهوزية طائرات F16 الصهيونية

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، عن قيام سلاح الجو الصهيوني بسلسلة تجارب لفحص أداء وجهوزية طائرات الـ F16 الحربية.

وقالت الصحيفة إن هذه التجارب تُنفذ لأول مرة منذ 10 سنوات، في قواعد سلاح الجو بالكيان، وإنها الأكثر تعقيداً وخطورة.

وبحسب الصحيفة فان هذه التجارب تستهدف فحص أداء الطائرات خلال القتال الجوي، وتفحص إمكانية تجنب الطائرة لصواريخ “أرض – جو” مضادة للطائرات، أو فقدان السيطرة على الطائرة من قبل الطيارين على ارتفاع حوالي 12 كم فوق مستوى سطح البحر والتحليق بسرعة 5000 كم في الساعة بزاوية طيران 90 درجة.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه التجارب تم تنفيذها على ثلاثة جولات، حلقت خلالها الطائرات، وأدت الفحوصات المطلوبة منها.

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