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غوغل تطلق أداة تحول خربشاتك إلى رسومات

الخميس 13 أبريل 2017 11:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

غوغل تطلق أداة تحول خربشاتك إلى رسومات

أطلقت شركة غوغل أمس أداة جديدة تستند إلى الويب تحمل اسم "أوتو درو" (AutoDraw) تستخدم تقنية تعلُّم الآلة -إحدى تقنيات تدريب الذكاء الاصطناعي- لتحويل خربشاتك اليدوية إلى رسومات فنية أعدها رسامون موهوبون.

وتشبه هذه الأداة قُدرة ساعة أندرويد الذكية على تمييز رسومات الوجه الباسم اليدوية حيث تحوّلها تلقائيا لرسم إيموجي، لكنها هنا أكثر تطوّرا وتقدما.

والتطبيق مجاني ويعمل على أي هاتف أو حاسوب شخصي أو لوحي، وهو سهل الاستعمال، وتقوم فكرته على مبدأ التوقع، فما أن تبدأ برسم خطوط عامة لما تريد رسمه حتى تقدم الأداة اقتراحاتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

فمثلا، يكفي أن ترسم مثلثين لتعرف الأداة أنك ربما تريد رسم سمكة، أو أن ترسم دائرتين وبينهما وصلة ليظهر اقتراح رسم دراجة هوائية، ويمكن بالطبع الاختيار من بين المقترحات العديدة التي يضعها التطبيق والتي تظهر لك في أعلى الشاشة لتحل مباشرة مكان رسمتك.

وإذا كان ما رسمته هو ما تريده بالفعل، فبإمكانك إطفاء خيار المقترحات التلقائية أو استعمال أداة "ارسم" بدلا من أداة "الرسم التلقائي" الموجودة على يسار الشاشة.

وتستخدم أداة "أوتو درو" التقنية ذاتها التي استخدمتها غوغل في تجربة أخرى تدعى "كويك درو"، وهي لعبة مصغرة تخبرك بما الجسم الذي عليك رسمه، مثل عين أو مروحية، ثم تعطي الذكاء الاصطناعي عشرين ثانية لتمييزه.

لكن أداة "أوتو درو" أقرب إلى الأداة الإبداعية، حيث تتيح للمستخدمين القيام بأشياء مثل البوسترات أو كتب التلوين، لكن كلا التطبيقين يخدم الهدف ذاته وهو تعليم شبكة عصبية إلكترونية تمييز الرسومات اليدوية.

وحاليا فإن غوغل تقول إن بإمكان "أوتو درو" تمييز مئات الرسومات، وهي تخطط لإضافة المزيد مستقبلا، وتتيح غوغل للمستخدمين تقديم اقتراحاتهم بشأن ما يعتقدون أنه يجب إضافته إلى أداة "أوتو درو"، كما تتيح للرسامين الموهوبين تقديم رسوماتهم لدمجها بالتطبيق، وذلك من خلال الموقع التالي: https://autodraw.com/artists.

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