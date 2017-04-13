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ماذا يعني رمز الصاروخ الذي أطلقته فيسبوك مؤخرًا ؟

الخميس 13 أبريل 2017 11:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

ماذا يعني رمز الصاروخ الذي أطلقته فيسبوك مؤخرًا ؟

لا يزال مارك زوكربيرغ يبحث عن المزيد من المزايا لتطوير الشبكة الاجتماعية الشهيرة والرائجة بين الجميع، فيسبوك. فلم تعد الشبكة تُشبه أول إصدار لها في سنة 2004م!

وإن كُنت من المحظوظين الذين اختارتهم إدارة فيسبوك لتجربة آخر مزاياها، فلعلك انتبهت مؤخرًا إلى رمز “صاروخ الفضاء” الذي ظهر بين رمزي newsfeed والفيديو.

هذه الميزة الجديدة التي لا تزال تحت الاختبار تُتيح للمستخدم زيادة خيارات التصفح في صفحته الرئيسية الخاصة، وتعتبر خيار أخبار ثانٍ.

فبحسب ما ذُكر في موقع “wonderfulengineering“، فإن الميزة الجديدة تُتيح للمستخدم مشاهدة صفحات لا يُتابعها أو متابعة أشخاص ليسوا ضمن قائمة أصدقائه.

ميزة في فيسبوك

كما تُوفر الميزة الجديدة للمستخدم معلومات تتعلق بمكان تواجده ومعلومات عن القصص والصور ومقاطع الفيديو من مصادر لا يتابعها عادةً.

حيث تهدف هذه الميزة إلى توسيع دائرة الخيارات التي يبحث عنها المستخدم بناءً على صفحات أخرى سجَّل إعجابه بها، وذلك بناءً على خوارزمية فيسبوك التي تبحث باستمرار عن مواضيع تثير اهتمام المستخدم وتستبعد أخرى لا يرغب المستخدم بمتابعتها.

وكان تطبيق فيسبوك قد جرَّب الميزة مبدئيًا على مجموعة من المستخدمين تم اختيارهم عشوائيًا. وسيتم تعميم الخدمة على كافة المستخدمين في الأيام القليلة الماضية.

كما تم تداول الميزة الجديدة بشكلٍ واسع بين المستخدمين الذين ظهرت لديهم في صفحتهم الخاصة.

هذه الميزة الجديدة تُشبه إلى حدٍ كبير ميزة البحث “Explore” التي يُوفرها تطبيق إنستقرام، والتي تسمح للمستخدم بالاطلاع على صفحات لم يُسجل متابعتها.

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