اتصالات خطيرة لليبرمان على خلفية إعدام العملاء بغزة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



أجرى وزير جيش الاحتلال الصهيوني "افيغدور ليبرمان" اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف للاحتجاج على إعدام عملاء للاحتلال في قطاع غزة مؤخرا.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن ليبرمان احتج لدى ملادينوف على "تغاضي الأسرة الدولية عن سلسلة اغتيالات واعدامات وقعت في صفوف الفلسطينيين في الآونة الأخيرة في مخيم عين الحلوة بلبنان وفي قطاع غزة".

ونفذت وزارة الداخلية في غزة الخميس الماضي أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بالتخابر لصالح الاحتلال الصهيوني وذلك بعد يومين من إعلانها حملة لفتح باب التوبة للمتورطين في التخابر والتي انتهت الليلة الماضية.

كما شهد مخيم عين الحلوة للاجئين في لبنان اشتباكات مسلحة على مدار عدة أيام.

واعتبر ليبرمان أن "التغاضي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى يبرهن من جديد النفاق وازدواجية المعايير اللذين تنتهجها الأسرة الدولية".

وادعى أن "الأسرة الدولية تتجاهل هذه الأحداث الخطيرة وفي نفس الوقت تندد بأفعال مبررة تقوم بها (إسرائيل) ضد الإرهاب" على حد زعمه.

وأضاف ليبرمان أنه يتوقع أن تطرح هذه المسالة على مجلس الأمن الدولي خلال جلسته القريبة.