الكيان يعترف بفقدان جثامين شهداء فلسطينيين محتجزين لديه

زعمت صحيفة هآرتس العبرية أن الجيش الصهيوني اعترف، بفقدان جثامين عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جنوده واحتجز جثامينهم في مقابر أرقام سرية.

وحسب الصحيفة فقد جاء ذلك بعد التماسات للنيابة العامة الصهيونية قدمها ذوو الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم التي احتجزتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقالت إنه في نقاش بالمحكمة العليا قبل ثلاثة أسابيع كشفت النيابة العامة الصهيونية عن أن جثمانيْن فقط عثر عليها من أصل 123 جثمان تقدم العائلات بطلبات لاستعادتها حتى العام 2015.

وأضافت أن العدد المفقود أعلى بكثير من ذلك.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر في الأجهزة القضائية والأمنية في الكيان اعترافها بعدم وجود معلومات لديها حول مكان دفن العديد من الشهداء الفلسطينيين ممن سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال.

و"مقابر الأرقام" هي مقابر مغلقة عسكريًا، تحتجز فيها قوات الاحتلال رفات شهداء فلسطينيين وعرب، وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء، ويحظر الدخول إليها من ذويهم أو مؤسسات حقوق الإنسان.