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الكيان يغلق الحدود مع مصر خشية عمليات

الإثنين 10 أبريل 2017 01:24 م بتوقيت القدس المحتلة

الكيان يغلق الحدود مع مصر خشية عمليات

قرر وزير المواصلات والاستخبارات الصهيوني يسرائيل كاتس، عدم السماح للصهاينة بالمغادرة عبر المعبر الحدودي في طابا الواقع على الحدود الصهيونية المصرية، اعتبارا من الآن ولغاية نهاية ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

ويمكن للصهاينة العائدين من شبه جزيرة سيناء إلى الكيان يمكنهم دخول الكيان عبر معبر طاب بدون أي عوائق.

وقالت ما تسمى "قيادة مكافحة الإرهاب" الصهيونية إن ثمة نشاط متزايد لـ" ولاية سيناء" خلال الأشهر الأخيرة، تتجلى في النشاط المعادي للكيان والسعي لتنفيذ عمليات ضد سياح في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك ضد صهاينة في المدى الزمني الفوري.

وأضافت أن الصهاينة الذين يقضي ذووهم العطل في شبه جزيرة سيناء مطالبون بالاتصال بهم وإبلاغهم بأن عليهم مغادرة سيناء على الفور لما يحيط بهم من مخاطر.

جدير بالذكر، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأحد، حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، وذلك إثر التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية وأسفرا عن مقتل 44 شخصا.

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