الكيان يأمر الصهاينة بمغادرة سيناء فورا

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أمرت ما يسمى “هيئة مكافحة الإرهاب” الصهيونية مساء الأحد، الصهاينة المتواجدين في سيناء مغادرتها فوراً، وذلك عقب تفجيرات الكنيستين بطنطا والإسكندرية والتي ذهب ضحيتها 44 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت القناة الثانية العبرية نقلا عن بيان الهيئة، إن الهجمة التي وقعت بمصر تشكل ارتفاعاً في خطورة التهديد على حياة الصهاينة المتواجدين في سيناء، وتعكس مجدداً قدرات تنظيم الدولة، حسب زعمها.

يذكر أن الكيان حذر قبل نحو أسبوعين الصهاينة المتواجدين في سيناء مغادرتها، بدعوى التخوف من تنفيذ هجمات ضدهم.

وشهدت مصر، تفجيريين استهدفا، في وقت سابق الأحد، كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، أسفرا عن مقتل 44 شخصًا وإصابة 126 آخرين.