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خلال تصريح صحفي له

موفاز يعترف بمعلومات عن حصار عرفات لأول مرة !

الجمعة 07 أبريل 2017 11:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

موفاز يعترف بمعلومات عن حصار عرفات لأول مرة !

قناة الأقصى - شؤون صهيونية 
 

في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لحصار الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر عرفات وبدء الجيش الصهيوني بعملية " السور الواقي"، قال قائد أركان الجيش في حينها شاؤول موفاز إنه خطط لطرد عرفات.

وقال موفاز خلال مقابلة أجرتها معه القناة العبرية الأولى إنه كانت هنالك خطة لرئيس الحكومة الصهيونية في حينها أرائيل شارون لاقتحام المقاطعة، والقبض على عرفات، وطرده إلى مكان بعيد عبر طائرة خصصت لهذا الغرض.

وأضاف أن الأمن الصهيوني كان يمتلك معلومات كافية عن الزعيم الراحل، لدرجة التسلل إلى مخدعه والقبض عليه وهو نائم، وطرده مع طاقم مصغر من مقربيه، بالإضافة لطبيبه، إلى مكان بعيد جداً عن حدود "إسرائيل" على حد تعبيره.

وكان عرفات استشهد يوم 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أسباب وفاته.

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