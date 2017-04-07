  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

"واتساب" يطرق باب الدفع الالكتروني

الجمعة 07 أبريل 2017 03:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

"واتساب" يطرق باب الدفع الالكتروني

تنوي شركة فيسبوك دخول سوق الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، إذ ذكرت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة ستبدأ في الهند، قبل أن تشمل بلداناً أخرى في المستقبل.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر قولها إن واتساب بصدد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من شخص إلى شخص عبر التطبيق في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وأظهر إعلان وظيفة نشرته "واتساب" على موقعها الإلكتروني أنها تبحث عن رئيس للتحويلات الرقمية في الهند، ليساهم في مشروع تحويل النقود والدفع الإلكتروني باستخدام أرقام الهاتف.

لكن خطوة "واتساب" ليست الأولى، بل تأتي تكراراً لخطوات مماثلة تطبيقات أخرى، لعل أبرزها تطبيق التراسل الفوري "وي شات" الصيني.

وتعدّ الهند إحدى أكبر الأسواق بالنسبة لـ"واتساب" مع أكثر من 200 مليون مستخدم، مقارنة بأكثر من مليار مستخدم في أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تشكل مصدراً لجني الأرباح، فإن بعض الخبراء يرون أن منجم الذهب الحقيقي يكمن في بيانات المستخدمين التي يمكن مشاركتها بين مختلف التطبيقات التي تملكها فيسبوك، ومن ثم مشاركتها مع المعلنين.

وهذا يدفع بعض هؤلاء إلى إبداء الخشية من تحوّل "واتساب" إلى الإعلانات، التي تعدّ العصب الرئيس لتحقيق الأرباح من قبل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه قبل نحو 3 أعوام، استحوذت شركة فيسبوك على واتساب مقابل 22 مليار دولار، وكثيرون تساءلوا عن كيفية جني فيسبوك للأرباح من تلك الصفقة لاسيما في ظل اعتماد "واتساب" نموذجاً مجانيا للأعمال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
Capture

أمريكا تصنف أحد قادة القسام كـ "إرهابي عالمي"
هدم المنازل الفلسطينية

"الكنيست" يصادق على قانون تسريع هدم المنازل الفلسطينية بالداخل المحتل
طلاب

70% من مدارس "أونروا" بسوريا غير قادرة على العمل بسبب الحرب

الداخلية تفتح "باب التوبة" للمتخابرين لمدة أسبوع
Doc-P-96906-636266507376649626

فيتامين "سي" يزيد فاعلية علاجات السرطان

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

مسيرة شمال غزة رفضا لتصنيف أمريكا للقائد الغندور ضمن قائمة "الإرهاب"
منذ 5 ساعات

إطلاق نار صوب مستوطنة "بسجوت" برام الله
منذ 8 ساعات

أمريكا تصنف أحد قادة القسام كـ "إرهابي عالمي"
منذ 17 ساعة

مقتل جندي صهيوني وإصابة 2 بعملية دهس قرب رام الله
منذ 14 ساعة

على ماذا اعترف العملاء الذين أُعدموا اليوم بغزة؟
منذ 16 ساعة

إعدام 3 عملاء للاحتلال في غزة

مقالات

دحلان .. عصر ذهبي أم مكيدة خفية !

دحلان .. عصر ذهبي أم مكيدة خفية !

محمود عماد الحديدي
الغموض البناء خطاب المعادلة

الغموض البناء خطاب المعادلة

مصطفى الصواف
‎على لسان كل مغترب ومغتربة

‎على لسان كل مغترب ومغتربة

سارة سويلم
العملاء لا تراخي معهم والعقاب الرادع ضرورة

العملاء لا تراخي معهم والعقاب الرادع ضرورة

مصطفى الصواف