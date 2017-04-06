نشرت شركة تركية للأدوية بيانا لشرح بعض المعلومات المغلوطة عن مرض السرطان التي شاعت بين الناس، وذلك بمناسبة "أسبوع السرطان" في تركيا الذي انطلق مطلع الشهر الجاري ويستمر حتى السابع منه.

وأشارت شركة عبدي إبراهيم للصناعات الدوائية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان يوما بعد يوم، لأسباب مثل سوء التغذية وتلوث الهواء والتدخين.

وشددت على أهمية رفع مستوى الوعي بالمرض، موضحة أن التشخيص المبكر من شأنه أن يخلص المريض من السرطان عبر عملية جراحية.

وفيما يلي ست معلومات مغلوطة عن السرطان وفقا للشركة:

1- "لا أعراض أو علامات للسرطان". تقول الشركة إن هذه المعلومة خاطئة، لأن الكثير من أنواع السرطان تبدي أعراضا وعلامات تحذير في بداية إصابة الإنسان بها، ولذلك فالتشخيص المبكر مهم جدا.

2- "أخذ خزعة من أنسجة ورم السرطان يتسبب في انتشاره".. لا توجد أدلة عملية تثبت أن أخذ الخزعة من الورم يتسبب في انتشار المرض.

3- "الإصابة بالسرطان لا مهرب منها"، وهذه المعلومة ليست سليمة لأن نصف حالات الإصابة بالسرطان على الأقل يمكن الوقاية منها.

4- "السرطان مرض وراثي، وإذا لم يكن في أسرتك مصاب به فإنك لن تصاب بالمرض"، وهذه معلومة خاطئة.

5- "بعض أنواع السرطان معدية"، وهي معلومة خاطئة لأن جميع أنواع السرطان غير معدية.

6- "إذا كنت مصابا بالسرطان فعليك أن تتجنب تناول السكر".. لا يوجد دليل علمي على أن السكر يساهم في انتشار خلايا السرطان في الجسم.