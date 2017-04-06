تراجع حاد في هجرة اليهود إلى الكيان

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أشارت معطيات صهيونية إلى تراجع حاد في عدد اليهود الذين هاجروا إلى الكيان من الولايات المتحدة وفرنسا في الشهور الأخيرة.

وبحسب المعطيات، فقد هاجر إلى الكيان الصهيوني في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 209 مهاجرين من الولايات المتحدة، ما يشكل تراجعا بنسبة 25% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي 2016.

كما سجل تراجع في عدد اليهود الذين هاجروا من فرنسا إلى البلاد، حيث تشير معطيات الوزارة المسماة "وزارة الهجرة والاستيعاب" أنه حصل تراجع في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 29% مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي، حيث هاجر إلى الكيان 559 يهوديا، مقابل 782 يهوديا هاجروا إلى الكيان في الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي 2016.

إلى ذلك، أشارت المعطيات إلى أنه هاجر إلى الكيان في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 5311 يهوديا من كاف أنحاء العالم، ما يشكل تراجعا بنسبة 6% مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2016.

كما تبين أن الدولة الوحيدة التي ارتفع عدد المهاجرين منها إلى الكيان هي روسيا، حيث ارتفع العدد في الربع الأول من العام الحالي إلى 1763، أي ما يشكل زيادة بنسبة 10% عن الفترة الموازية من العام الماضي، حيث هاجر إلى الكيان في حينه 1598 يهوديا.

في المقابل، تراجع عدد المهاجرين من أوكرانيا إلى الكيان في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 15%، وتبين أن العدد تراجع من 1463 في العام 2016، إلى 1244 في العام الحالي.

وأظهرت المعطيات أنه خلال العام الماضي 2016 هاجر إلى الكيان 26900 شخص، ما يعني تراجعا بنسبة 13% مقارنة مع العام 2015.

وخلال العام 2016 هاجر إلى الكيان 2933 شخصا من الولايات المتحدة، أي ما يشكل تراجعا بنسبة 4% مقارنة مع العام 2015، حيث وصل العدد إلى 3068 شخصا.