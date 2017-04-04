كيف تعرف العسل الأصلي

قناة الأقصى - غزة

ان من اكثر الامور الشائعه في زماننا هو الغش في السلع و التروج للمنتجات بطريقة لا توافق مواصفات المنتج نفسه فترى الناس اختلقوا طرقا كثيرة للغش في كل شي قد يخطر ببالك وبطرق جديدة وفريده في نوعها واصبح من الصعب جدا كشف الغش ومن الامور التى تجد الباعة قد تفننو و أوجدو طرقا عديدة في غشها الا وهي العسل تلك المادة التى ذكرها القران الكريم في قولة تعالى ((وأوحى ربك إلى النحل أن أتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون). صدق الله العظيم. [النحل: 68-69] ومع ذكر الكثير من الفوائد للعسل في الشفاء استغل الباعه هذه الحاجة وهذه الفوائد فاتقنوا الغش في العسل وصار من الصعب جدا ان يكتشف الانسان ان كان هذا العسل طبيعي واصلى ام انه مغشوش وللاسف فضحية طمعهم وجشعهم هو انا وانت اخي القارئ فلذلك وجب علينا التنبية وطرق كشف الغش في العسل





اولا يجب علينا معرفه طرق الغش في العسل قبل معرفة الطرق التى قد تشكف لنا نوعية العسل ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر مايلي

حصر أهمها فى الطرق التالية

1- إضافة محلول سكر السكروز .

2- إضافة محلول سكر الجلوكوز التجارى .

3- إضافة محلول السكر المحول .

4- إضافة العسل الأسود .

5- إضافة الماء .

6- إضافة مواد نشوية .

والغريب ان الاحتراف في الغش اوصل التجار الى اشاعه طرق غير صحيح للكشف عن العسل فترى التجار يستخدمونها امامك ويحاولوا اقناعك بهذه الطرق حتى تقتنع ان العسل هو عسل اصلى غير مغشوش فاحذر من هذه الطرق ونذكر منها

1- عند إمالة ملعقة كبيرة من العسل فإن العسل ينساب منها على شكل خيط متصل وليس على شكل قطرات (وهذه الطريقة يمكن الكشف بها عن رطوبة العسل ولا تصلح لأى شىء آخر)

2- عند غمس رأس عود كبريت بالعسل ثم تجفيفها ومحاولة إشعالها فإن العود يشتعل -الغرض منها كشف الرطوبة وهى طريقة غير سليمة

, 3- عند وضع قطرة من العسل على الرمال فإنها تتكور على نفسها ولا تنتشر (الغرض منها إختبار معامل التوتر السطحى وهى طريقة غير سليمة)

وهذة الطرق هي الطرق الاكثر شيوعا والتى يروج لها التجار في وقتنا الحالى ولكن ما هي الطريقة الصحيحه للكشف عن العسل وهل هي فعلا موجودة

الجواب نعم ويمكن حصر الطرق بثلاث طرق اثنتان منها مثبته وفعاله ولا مجال للشك فيها ام الطريقة الثالثه فاثبتت صحتها بالتجارب ولكن لم تثبت علميا

1- الاستعانه بخبراء العسل وهم نادرون جدا في هذا الزمن ولكن هؤلاء يستطيعون اعطاءك الجواب الشافي والكافي عن نوعيه العسل

2- التحليل الكميائي ولكن هذه الطريقه غير مجدية لعدم القدرة على فحص العسل في كل مرة نريد شراءة في مختبر كيمائي

3- وهذه الطريقة هي التى تحدثنا عن انها اثبتت فاعليتها ولكن لم تثبت علميا لحد الان ولكنها تعتمد على اساس علمي سهل وبسيط والطريقة هي

احضر معلقة كبيرة وضع فيها كمية مناسبه من العسل المراد فصحه وضعه على نار هادئة ولا حظ ما سيحدث فا ذا رايت دخانا او اشتممت رائحه سكر محروق ورأيت ان العسل قد تغير لونه او جيمع ماذكر في ان واحد فاعلم ان هذا العسل مغشوش والدليل على ماذكر هو ان السكر اذا انحرق فانه سينتج دخان + رائحة + تغير لونه اما العسل الطبيعي فانه لا نحرق ولا تجد له ريحا ولا يتغير لونه اذا ما تعرض للحرارة

ولمزيد من التاكد من العسل بعد هذة التجربة ستجد الملقعه التى وضع فيها العسل المغشوش قد احترقت ولن تستطيع تنظيفها اما العسل الاصلى فغسلها سيكون بسهوله ولن تحترق

لذلك يجب علينا الحذر و التأني قبل شراء العسل و التأكد من أنه عسل طبيعي مئة بالمئة .

لقد اكتشف حديثا طريقة جديدة و مجدية جدا لعلاج الكثير من الأمراض التي لا تعد و لا تحصى عن طريق العسل الطبيعي و الطريقة هي وضع كمية مناسبة من العسل الطبيعي على سرة البطن قبل النوم و وضع لاصق فوقها لتجنب الإتساخ و إزالة اللاصق في صباح اليوم التالي.

و من دلالات السنة النبوية على فائدة العسل قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. "