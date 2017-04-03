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فيتامين "سي" يزيد فاعلية علاجات السرطان

الإثنين 03 أبريل 2017 11:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

فيتامين "سي" يزيد فاعلية علاجات السرطان

أفادت دراسة حديثة بأن تناول جرعة مرتفعة من مكملات فيتامين "سي" يمكن أن يحسن العلاج الكيميائي والإشعاعي لبعض أنواع السرطان الشرسة التي تصيب الدماغ والرئة.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة آيوا الأميركية، ونشرت في دورية (Cell Press) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، جرى إعطاء 11 مريضا يعانون من سرطان الدماغ ويخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي 3 جرعات مرتفعة أسبوعيا من فيتامين "سي" لمدة شهرين، ثم جرعتين أسبوعيا لمدة 7 أشهر أخرى.

ووجد الباحثون أن الجرعة القصوى التي تصل من ثمانمئة إلى ألف ضعف الجرعة العادية تساعد على إنجاح العلاج الكيميائي والإشعاعي للأنواع الشرسة من سرطاني الدماغ والرئة.

ولاحظ فريق البحث آثارا جانبية منخفضة جدا على المرضى بسبب الجرعات المرتفعة من فيتامين "سي" تمثلت في جفاف الفم ونادرا ما كان يحدث ارتفاع في ضغط الدم.

وأشار فريق البحث إلى أن الجرعة العالية من فيتامين "سي" لمرضى الأنواع الخطرة من أورام الدماغ والرئة تساعد على نجاح العلاج وإطالة الفترة التي يعيشونها بعد انتهاء العلاج.

ويعتقد الباحثون أن فيتامين "سي" يساعد على محاربة الجذور الحرة -التي تلعب دورا في الإصابة بالسرطان والشيخوخة- في خلايا الجسم التي تكون أكثر حساسية وضعفا أثناء العلاج وتحتاج إلى حماية.

وهذه الدراسة ليست بديلا عن المشورة الطبية، ويجب ألا يتناول المريض بالسرطان أي علاجات أو فيتامينات قبل استشارة طبيبه.

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