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مصادقة صهيونية على قانون تسريع هدم بيوت الفلسطينيين

الإثنين 03 أبريل 2017 01:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

مصادقة صهيونية على قانون تسريع هدم بيوت الفلسطينيين

قناة الأقصى – الأراضي الفلسطينية المحتلة

صادقت ما يسمى "لجنة الداخلية" في برلمان الاحتلال الصهيوني "كنيست"، مساء الأحد، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تسريع هدم بيوت الفلسطينيين المعروف بـ "كمينيتس".

ومن المقرر أن يعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه، وهو يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.

ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء يعتبرها الكيان "مخالفة للقانون"، واستعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

ويلزم القانون الجديد بإجراء مسح كل خمس سنوات لتحديد البنايات التي بنيت بخلاف القانون، وتبليغ نتائج المسح والرد على هذه المخالفات، وإرسال التقرير إلى "الوحدة القطرية للتخطيط والبناء" في الكيان.

المصدر : قدس برس

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