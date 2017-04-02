قناة الأقصى - غزة

نهاية شهر مارس الماضي، أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام عن جلب ميزة المكالمات الصوتية إلى تطبيقها على الهواتف الذكية.

وبذلك تكون تيليجرام قد وفرت الميزة الأهم لانتقال الكثير من المستخدمين إلى تطبيقها بدلاً من الاعتماد على واتس اب.

لكن في الحقيقة فإن ميزة المكالمات الصوتية ليست السبب الوحيد الذي قد يدفع البعض لاستخدام تيليجرام، فهناك قائمة من المميزات لخدمة تيليجرام تجعلها منافسة بقوة لخدمة واتس اب التي تُعد الأكثر شعبية لغاية الآن من بين خدمات التراسل الفوري.

والآن إليك 7 أسباب تدفعك لاستخدام تيليجرام بدلاً من واتس اب

(1)

تطبيق منفصل للحاسب الشخصي

دعونا نتفق أن تطبيق واتس اب على الحاسب الشخصي هو تطبيق عديم الفائدة كلياً، فيجب أن تقوم بمزامنة الهاتف مع الحاسب الشخصي وأن يتصل الجهازين بالشبكة اللاسلكية لكي تتمكن من قراءة الرسائل على الحاسب.

أما تطبيق تيليجرام على الحاسب الشخصي (ويندوز، ماك، لينكس)، فهو تطبيق منفصل تماماً عن الهاتف الذكي، فلا يشترط أن يكون الهاتف بالقرب منك أو أن يكون متصلاً بالشبكة اللاسلكية.

كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق على حاسبك والاستمتاع بتجربة تراسل فوري سريعة وآمنة وبكافة مزايا تطبيق الهواتف الذكية، كما أنه يُمكنك متابعة قراءة الرسائل من أي جهاز آخر في أي وقت وذلك بفضل المزامنة السحابية الفورية للرسائل.

(2)

لا إعلانات أو رسوم اشتراك

خدمة تيليجرام مجانية بشكل كامل ولن تقوم إطلاقاً بإظهار أي إعلانات في المستقبل للمستخدمين أو طلب رسوم اشتراك منهم، وعلى الرغم من أن واتس اب قامت بإلغاء رسوم الاشتراك السنوية لتصبح هي الأخرى خدمة مجانية إلا أن صفقة استحواذ فيس بوك عليها يجعلنا نعتقد أن الإعلانات في طريقها للخدمة بطريقة أو أخرى.

(3)

السرعة والأمان

على الرغم من إضافة واتس اب لبعض المزايا الأمنية مؤخراً مثل التشفير التام والتحقق بخطوتين، إلا أن خدمة تيليجرام يُشار إليها على أنها خدمة التراسل الفوري الأكثر قوة من الناحية الأمنية، فالخدمة توفر المزايا الظاهرية السابقة لكن مع بنية تحتية صلبة.

مطورو التطبيق اعتمدوا على تصميم بروتوكول يتمتع بالحماية الأمنية المتقدمة وهو MTProto والذي يجمع بين التشفير المتقدم والسرعة، وأطلقت الخدمة أكثر من تحدي لكسر واختراق التطبيق والحصول على مكافآت كان آخرها الحصول على مكافأة مالية بلغت 300 ألف دولار أمريكي لكن دون جدوى.

إما إن كنت تستخدم واتس اب وتيليجرام في نفس الوقت، فيمكن أن تلاحظ بنفسك السرعة العالية التي يتمتع بها التطبيق عند إرسال الرسائل وتلقي الإشعارات والاستخدام على أجهزة متعددة.

(4)

لا حدود لنوع أو حجم الملفات

مع تطبيق واتس اب لن يكون بوسعك إرسال ملفات ذات حجم كبير، فالتطبيق يسمح لغاية 100 ميجابايت للملف الواحد كذلك يقتصر الإرسال على أنواع معينة من الملفات مثل الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية.

بينما مع تطبيق تيليجرام سيكون بوسعك إرسال ملفات بحجم 1.5 جيجابايت للملف الواحد، وكذلك فإن الأمر لا يقتصر على أنواع معينة من الملفات كما هو الحال مع واتس اب.

(5)

اسم المستخدم “المعرف”

من المزايا الرائعة أيضاً في تيليجرام هو إمكانية إنشاء معرف “اسم مستخدم” بحيث يُمكنك التواصل مع الآخرين من خلاله فيمكن أن ترسل لشخص ما اسم المستخدم الخاص بك وسيقوم بالبحث عنك دون معرفة رقمك الهاتفي.

كما أن هذه الميزة من شأنها أن تسمح للمستخدمين الاشتراك في القنوات والمجموعات باطمئنان، حيث لن يظهر الرقم الهاتفي للمستخدم لكافة المشتركين في مجموعة معينة.

(6)

القنوات والمجموعات

توفر خدمة تيليجرام خيارات منوعة للأشخاص الراغبين بإنشاء المجموعات، فبداية تسمح الخدمة بإنشاء مجموعة مكونة من 200 شخص مناسبة للأصدقاء أو العائلة والمجموعات الصغيرة بينما لو احتجت إلى إنشاء مجموعة كبيرة فيمكن الانتقال إلى مجموعة supergroup التي تسمح بضم 5000 مستخدم (المجموعات في واتس اب تسمح بإضافة 256 شخص فقط)

أما في حال رغبتك ببث رسائل إلى عدد غير محدود من المستخدمين فيمكنك الاعتماد على ميزة القنوات المصممة خصيصاً لبث الرسائل العامة إلى جمهور كبير في تيليجرام.

(6)

البوتات

البوتات Bots في تيليجرام تعتبر أحد المزايا المفيدة للقيام ببعض المهام المحددة أثناء الدردشة، وفي الحقيقة يوجد حالياً عشرات البوتات المفيدة والممتعة التي يُمكن استخدامها في تيليجرام، فمثلاً يُمكنك إنشاء استطلاع أو البحث في ويكيبيديا أو يوتيوب أو IMDB ضمن خانة الدردشة مباشرة ودون مغادرة التطبيق من خلال بوتات معينة.

أخيراً، فإن المزايا السابقة هي الأهم عند المقارنة مع واتس اب ولا تزال هناك عدة مزايا أخرى تتفوق فيها خدمة تيليجرام على واتس اب من بينها الملصقات وتصفح الويب داخل التطبيق والألعاب والتدمير الذاتي للحساب وغيرها من المزايا.