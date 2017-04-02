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نتنياهو: "العصا السحرية" تدخل حيز الخدمة اليوم

الأحد 02 أبريل 2017 12:17 م بتوقيت القدس المحتلة

نتنياهو: "العصا السحرية" تدخل حيز الخدمة اليوم

قناة الأقصى - غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية أن منظومة "العصا السحرية- مقلاع داوود" وهي منظومة للحماية من الصواريخ متوسطة المدى ستدخل حيز الخدمة اليوم.

ونقل موقع والا العبري عن نتنياهو قوله: "نحن ملزمون كليا بأمن "إسرائيل" وفي هذا الإطار نحن نعمل بشكل منهجي على تقوية وتعزيز قدراتنا الهجومية ضد أعدائنا، وفي نفس الوقت نعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية."

ولفت نتنياهو أن "جميع مواطني "إسرائيل" جربوا خطر صواريخ قصيرة المدى خلال الحرب الأخيرة مع غزة". مضيفا "طورنا منظومات آخرى ووسائل إضافية، فالعصا السحرية مخصصة لمواجهة صواريخ متوسطة المدى ولها أهمية كبيرة بتعزيز أمن "إسرائيل".

المصدر : وكالات

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