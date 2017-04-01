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ذكرى الميلاد الثاني وهو في الأسْر

1500 صهيوني يحيون ذكرى ميلاد الضابط الأسير "هدار غولدن"

السبت 01 أبريل 2017 08:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

1500 صهيوني يحيون ذكرى ميلاد الضابط الأسير "هدار غولدن"

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أحيا قرابة 1500 صهيوني الذكرى الـ 26 لميلاد الضابط في الجيش الصهيوني "هدار غولدن" المفقود في قطاع غزة، منذ حرب عام 2014.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن هذه هي السنة الثانية التي يُقام فيها احتفال بعيد ميلاد الضباط الذي فقدت آثاره في "الجمعة السوداء" خلال الحرب الأخيرة.

وأضافت القناة أن والد هدار، سمحا غولدن، طالب القيادة الصهيونية التوقف عن الحديث والبدء بإجراءات عملية لإعادته هو والجندي أورون شاؤول إلى أهلهم.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني أعلنت عن فقد الاتصال بالضابط هدار جولدن عقب مواجهات عنيفة مع كتائب القسام خلال العدوان شرق محافظة رفح صيف عام 2014.

وظهر أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم القسام في لقاء لـ "الأقصى" قبل أشهر، وفي خلفيته صورة لأربعة جنود صهاينة بينهم الضابط هدار غولدن دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن الجنود، سوى أن الاحتلال عليه ان يدفع استحقاقات لإبرام أيّ صفقة تبادل.

ونشرت كتائب الشهيد القسام نهاية العام الماضي، مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير "شاؤول أرون" الثالثة والعشرين.

واختتم القسام مقطع الفيديو الأول بعبارة: "عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله" باللغتين العربية والعبرية، فيما اختتمت الفيديو الثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة" في إشارة إلى الحكومة الصهيونية.

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