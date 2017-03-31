الكيان يقرر إقامة مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت" مساء الخميس، بالإجماع إقامة مستوطنة جديدة بمنطقة شيلو شمال الضفة المحتلة، بحجة بناء مستوطنة لسكان بؤرة "عامونة" العشوائية، المُخلاة في شباط/ فبراير الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب بنيامين نتنياهو، الجمعة، قوله إن "الكابينت صادق بالإجماع على إقامة بلدة جديدة في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه".

ووفقاً لـ "يديعوت" فإن نتنياهو أطلع وزرائه أيضا على المصادقة على تسويق 2000 وحدة استيطانية من أصل 5700 أعلن عنها الكيان قبل نحو شهرين.

واعتبر مراقبون أن إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية قبل أشهر جاء كمسرحية علنية بثتها وسائل الإعلام العبري وضجت بها صحف الصهاينة، للتغطية على إقرار انشاء مستوطنة جديدة في الضفة.

وعلى الجانب الآخر، يواصل الاحتلال منع منح تراخيص بناء للفلسطينيين في أراضيهم، مع استمرار هدم المنازل وتشريد المواطنين من مناطقهم لصالح المستوطنين.