تيليغرام تدعم المكالمات الصوتية على الأجهزة الذكية

قناة الأقصى - وكالات

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليغرام، الخميس، رسمياً عن إطلاق ميزة المكالمات الصوتية، وهي الميزة الذي سبقتها إليها معظم الخدمات المنافسة، خاصة واتساب، التي لا تزال الأكثر استخداماً حول العالم.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "مكالمات تيليغرام وصلت: آمنة، صفاوة عالية، يتم تطويرها فورياً بالذكاء الاصطناعي".

وأضافت تيليغرام أن ميزة المكالمات سوف تصل مبدئياً واعتباراً من اليوم لمستخدميها في أوروبا الغربية، أما المستخدمون من المناطق الأخرى فسوف تصلهم المكالمات خلال الأيام القادمة.

وإلى جانب ميزة المكالمات الصوتية، قالت تيليغرام إن التحديث يأتي بطريقة جديدة لضغط الفيديوهات. "اختر من بين 5 خيارات لضغط الفيديو واستعرض الجودة قبل الإرسال". ثم إن جميع الأيقونات داخل التطبيق أُعيد تصميمها لتظهر بشكل أفضل على الشاشات الكبيرة.

ولما كانت رسائل تيليغرام مشفرة، فإن مكالماتها الصوتية مشفرة أيضًا، إذ قالت الشركة إن المكالمات الصوتية تقوم على تقنية التشفير الخاصة بالمحادثات السرية Secret Chats، وهي أيضاً تعتمد "مفتاح التأكيد" الذي أطلقته تيليغرام في عام 2013 لمنع اعتراض واختراق الرسائل، ولكنه في حالة المكالمات يتكون من 4 رموز تعبيرية تظهر عند المرسل والمستقبل.

وقالت الشركة إن مكالماتها الصوتية تستخدم أفضل المُرمِّزات الصوتية لحفظ بيانات الإنترنت مع تقديم جودة عالية، وفي حال لم تكن قوة الاتصال كافية، فإن الشركة سوف تصل المستخدم بأقرب خادم، إذ سوف تُستغل البينة التحتية الخاصة بالشركة والمنتشرة حول العالم والتي تستخدمها لتسريع الرسائل النصية لتسهيل المكالمات.

وتمتاز مكالمات تيليغرام بأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ قالت الشركة: "في كل مرة تقوم بإجراء مكالمة صوتية عبر تيليغرام، فإن شبكة عصبونية تتعلم من المعلومات التقنية الخاصة بالمستخدم مثل سرعة الشبكة، ونسبة فقدان الرزم، وما إلى ذلك، وذلك بغية تحسين جودة المكالمة التي تُجرى من خلال جهاز وشبكة معينين.

وعلى غرار واتساب، يمكن لمستخدمي تيليغرام تحت تحديد من يستطيع الاتصال بهم مع إضافة استثناءات، ويظهر خيار الاتصال عند النقر على زر الخيارات بجانب اسم المستخدم أثناء الدردشة أو النقر على زر الاتصال عند الدخول إلى ملف المستخدم.