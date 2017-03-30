ضربة جديدة لسناب شات بتقليد قصصه في فيسبوك

استخدمت شركة فيسبوك أحدث أسلحتها في حربها الشعواء على تطبيق سناب شات بعدما أطلقت الثلاثاء على نطاق واسع ميزة "القصص" في تطبيقها الرئيسي، مستنسخة إلى حد بعيد الميزة الشهيرة في تطبيق سناب شات المنافس، والتي تتيح للمستخدمين نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي تختفي بعد 24 ساعة.

وربما لا يكون الأمر جديدا، فقد استنسخت فيسبوك من قبل هذه الميزة وجلبتها إلى تطبيقاتها الأخرى، فإنستغرام يمتلك الآن ميزة "قصص إنستغرام"، وواتساب لديه شيء مشابه يدعى "الحالة"، وفي ماسنجر تحمل الميزة اسم "يوميات ماسنجر".

لكن هذه المرة الأولى التي تأتي فيسبوك بميزة القصص على نطاق عالمي إلى تطبيقها الرئيسي الذي يملك أكثر من 1.7 مليار زائر شهريا على الهاتف المحمول، وذلك بعد أن كانت تختبر الميزة في بعض الدول خارج الولايات المتحدة مثل أيرلندا وتشيلي.

وتقر فيسبوك بفضل سناب شات بابتكار هذه الميزة، فقد صرح مدير المنتج في فيسبوك كونر هايز في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو الاثنين الماضي قائلا "نعم، هذا شيء ابتدعته سناب شات"، وأضاف "نعتقد أنهم قاموا بعمل عظيم بالكشف عن القصص كشكل يريده الناس لمشاركة الصور والفيديوهات في التطبيقات الاجتماعية".

وبهذه الإضافة إلى تطبيقها الرئيسي، فإن فيسبوك تنقل حربها على سناب شات إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما، وقد تكون القاضية ما لم تتصرف شركة سناب شات وتبتكر مزايا جديدة فريدة لتطبيقها كما نبهنا في مقال سابق.

فرغم أن سناب شات لا يزال -وفقا لآخر الدراسات- الوجهة المفضلة لجيل الألفية الذي يسارع إلى تصفح التطبيق قبل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام ولينكدإن مجتمعة، فإن استنساخ كافة مزاياه يحدّ من فرص اتساع قاعدة مستخدميه، لأن مزاياه باتت موجودة فعليا في تطبيقات أساسية مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

وكانت فيسبوك بدأت معركتها ضد سناب شات في الثاني من أغسطس/آب الماضي من خلال جلب الميزة إلى خدمة إنستغرام تحت اسم "قصص إنسغرام"، ويوم 24 فبراير/شباط الماضي جلبت الميزة إلى "واتساب" أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداما حول العالم باسم "الحالة"، وفي وقت سابق من هذا الشهر جلبت فيسبوك الميزة إلى خدمة التراسل الفوري "ماسنجر" تحت اسم "يوميات"، وها هي تعلن عن توفير ميزة "قصص فيسبوك" في تطبيقها الرئيسي.

وحاولت فيسبوك في منشور لها تبرئة نفسها بقولها إنها لا تقلد سناب شات، بل تجعل المستخدمين، من خلال الميزة الجديدة، يعبرون من خلال الصور والفيديو عن لحظات لا يمكن التعبير عنها بغير هذه الطريقة. وأضافت أنها ستبدأ بإطلاق كاميرا جديدة مع تأثيرات وطريقتين إضافيتين لمشاركة الصور والفيديو الذي يتم التقاطه.

ويمكن الوصول إلى الكاميرا الجديدة من خلال سحب الشاشة إلى الجهة اليمنى من صفحة "آخر الأخبار"، وهي تأتي مع عشرات التأثيرات، مثل الأقنعة والإطارات والمرشحات التفاعلية، التي يمكن إضافتها إلى كل من الصور والفيديو.

وسيتوفر التحديث الجديد خلال الأسبوع الحالي لجميع مستخدمي تطبيق فيسبوك على نظامي أندرويد وآي أو إس.