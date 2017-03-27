حماس تقيم بيت عزاء للشهيد فقها في لبنان

قناة الأقصى - بيروت

أقامت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم البص بمدينة صور اللبنانية بيت عزاء للشهيد القسامي مازن فقها، بحضور وفود رسمية وشعبية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والقوى الفلسطينية.

وقال جهاد طه عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، إن استشهاد القسامي مازن فقها لن يزيد الحركة إلا إرادة وتصميماً على المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

وشدد طه على التمسك بخيار المقاومة والوحدة الوطنية في كل الميادين لمواجهة جميع التحديات التي تتربص بشعبنا ومقاومته.

واغتيل الشهيد مازن فقها مساء يوم الجمعة أمام منزله بغزة، وهو من مدينة طوباس من محرري صفقة وفاء الأحرار وأحد المبعدين إلى قطاع غزة، بعد أن حكم عليه الاحتلال 9 مؤبدات.