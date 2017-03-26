كيف هي حاسة شمك؟

كيف هي حاسة الشم لديك؟ إذ وجدت دراسة سويدية حديثة أن فقدان حاسة الشم مؤشر على زيادة خطر الموت بين البالغين بالمقارنة مع من يتمتعون بحاسة شم قوية.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ستوكهولم، ونشرت في دورية "دراسة أمراض الشيخوخة الأميركية".

وشملت الدراسة 1774 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 40 و90 عامًا، واستمرت عشر سنوات لكشف العلاقة بين فقدان حاسة الشم وخطر الموت.

وخلال فترة الدراسة توفي 411 من المشاركين، وبعد الأخذ في الاعتبار الخصائص الديمغرافية والصحية والمعرفية، وجد الباحثون أن المشاركين الذين كانوا يؤدون بشكل منخفض في اختبارات حاسة الشم، مما يدل على فقدان الشم لديهم، زاد لديهم خطر الوفاة بنسبة 19% بالمقارنة مع الأشخاص الذين كانت حاسة الشم لديهم طبيعية.

في المقابل، وجد الباحثون أن من يتمتعون بحاسة شم قوية انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 8%.

وقال قائد فريق البحث الدكتور جوناس أولوفسون إن نتائج الدراسة تشير إلى أن حاسة الشم قد توفر نظرة ثاقبة حول شيخوخة الدماغ.