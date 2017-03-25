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حماس دعت لمشاركة واسعة في التشييع

تشييع الشهيد القائد القسامي مازن فقهاء ظهر اليوم بغزة

السبت 25 مارس 2017 10:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

تشييع الشهيد القائد القسامي مازن فقهاء ظهر اليوم بغزة

قناة الأقصى - غزة

من المقرر أن تنطلق الساعة 11 قبل ظهر اليوم السبت، جنازة الشهيد القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقها، من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى المسجد العمري الكبير للصلاة عيه.

وسيشيع الشهيد فقها الذي اغتاله الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، سيرا على الأقدام من المسجد العمري إلى مقبرة الشيخ رضوان بغزة.

ودع حركة حماس وكتائب القسام المواطنين للمشاركة في تشييع الشهيد القائد الذي قضى حياته أسيراً ومبعدًا عن أهله، وشهيدا بين أبناء شعبه في قطاع غزة.

وقررت حماس إقامة بيت عزاء للشهيد فقها في ساحة الكتيبة غرب غزة.

وشهدت غزة حالة من الحزن والغضب الشديد بعد عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال، مساء أمس الجمعة، بحق الأسير المحرر ابن طوباس بالضفة المحتلة والمبعد للقطاع في صفقة وفاء الأحرار.

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