الذكرى الـ13 لأول عملية ينفذها كوماندوز القسام

قناة الأقصى - غزة

لم تعد قدرات كتائب القسام في غزة اليوم مثل السابق، فالمعارك التي خاضتها مع الاحتلال كشفت عن خفايا عظيمة لم يكن لأحد أن يتوقعها، فمنذ سنوات نفّذت إحدى وحداتها العسكرية المتمثلة بـ "الكوماندوز" البحري، عمليات نوعية أربكت الاحتلال وزرعت الرعب على طول الساحل المحتل .

وجه القسام ضربات نوعية للكيان باستخدام البحر، تمثلت في اقتحام المستوطنات واستخدام القوارب المفخخة في استهداف الزوارق الحربية الصهيونية، ولم تنتهي باقتحام قاعدة زيكيم العسكرية خلال معركة العصف المأكول عام 2014.

أول عملية مزدوجة

في مثل هذه اليوم وقبل 13 عاماً كانت أول عملية بحرية مزدوجة نفذتها وحدة الكوماندوز التابعة للقسام، كرد أولي على اغتيال الشيخ القائد أحمد ياسين، والذي اغتيل قبل ثلاثة أيام من العملية .

وبتاريخ 25/3/2004 تمكن القساميان زكريا أبو زور وإسحاق نصار من حي الزيتون بغزة، من الوصول عبر البحر إلى مستوطنة "تل قطيف" وتمكنا من أسر صهيوني قبل أن يصطدما مع قوة صهيونية فاشتبكا معها قبل أن يستشهدا ويقتل الأسير .

وأثارت هذه العملية حالة من الصدمة لدى العدو في ضوء اخفاق سلاح البحرية في اكتشاف تسلل المجاهدين إلى قلب الكيان، وبات الصهاينة ينتظرون الرعب القادم عبر الساحل المحتل كل لحظة.

ولم تكن العملية الأولى للقسام عن طريق البحر، ففي أواخر عام 2000 نفذ الاستشهادي حمدي نصيو أول عملية، عبر تفجير قارب بحري مفخخ بزورق صهيوني، واستمرت باكورة العمليات البحرية والتي كان آخرها عملية زيكيم قبل عامين .

ويعتبر "الكوماندوز" البحري وحدة عسكرية بحرية متخصصة في العمليات القتالية والتكتيكية، وقد أنشأتها كتائب القسام لمهاجمة الاحتلال من جهة البحر، لما تمتلكه هذه الوحدة من إمكانيات متطورة في مستوى التدريب والقدرة على القتال .

"أبو حمزة" القائد الميداني في وحدة "الكوماندوز" البحري التابعة للقسام، أكد في حديث نقله موقع كتائب القسام أن هذه الوحدة تشمل نخبة من المقاتلين، وهي من الوحدات العسكرية المهمة والمدربة براً وبحراً على الوصول للهدف من خلال الغوص في عمق البحر.

وأوضح أبو حمزة أن مقاتلي الوحدة يتلقون أقسى التدريبات، منها البرية والبحرية، وأخرى للحفاظ على اللياقة العالية والاستعداد التام لأي مهمة عاجلة يكلف أفرادها على تنفيذها.

وأشار إلى أنه وبعد نجاح عملية زيكيم، تطوّر أداء الوحدة بشكل كبير، وما زالت الكتائب تعد العدة للمرحلة القادمة التي ستحمل الكثير من المفاجآت للاحتلال الصهيوني.

ومع مرور سنوات على عمليات القسام، مازالت الأيام تحمل الكثير من المفاجآت، وما زال الإعداد متواصلا ليلاً ونهاراً، براً وبحراً ليوم اللقاء، وبات الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أن يفكر بفتح جبهة غزة، فهو دائم الحديث عن الرعب القادم من البحر في ظل التطوّر المستمر لوحدة "الكوماندوز" القسامية.