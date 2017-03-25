الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسؤولية اغتيال الأسير المحرر "فقهاء"

قناة الأقصى - غزة

حمَّلت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الأسير المحرر "مازن فقها".

واتهمت حركة حماس الاحتلال الصهيوني بالوقوف وراء عملية اغتيال المحرر في صفقة شاليط والمبعد إلى غزة مازن فقهاء.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق: "‏عملية اغتيال جبانة ينفذها عملاء الاحتلال للأسير المحرر الأخ القائد الشهيد مازن فقهاء بمسدس كاتم صوت قرب منزله في قطاع غزة".

وزفت كتائب القسام شهيدها القائد مازن فقهاء، وأكدت في بيان لها أن جريمة اغتياله من تدبير وتنفيذ العدو الصهيوني و العدو هو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري :" نقول باختصار .. إن هذه المعادلة التي يريد أن يثبتها العدو على أبطال المقاومة في غزة (الاغتيال الهادىء) سنكسرها وسنجعل العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة".

وأضافت عهدا نقسمه أمام الله ثم أمام أمتنا وشعبنا بأن العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة بما يكافىء حجم اغتيال شهيدنا القائد أبي محمد وإن من يلعب بالنار سيحرق بها.

كما شددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن جريمة اغتيال الأسير المحرر فقهاء جريمة غادرة تحمل أجندة الاحتلال الصهيوني..

وأكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان اغتيال المحرر مازن فقهاء جريمة غادرة تحمل أجندة الاحتلال وبصمات أجهزته الإرهابية.

وأضاف شهاب :"وهي جريمة تحمل رسائل خطيرة، ولذلك من الواجب التعامل معها بالطريقة المناسبة.

وقال :" وهنا لا بد من التشديد في ملاحقة العملاء وتعزيز الجبهة الداخلية لقطع الطريق على الاحتلال، والعمل على إفشال مخططه الهادف لخلخلة الوضع الداخلي وضرب أمن واستقرار غزة حاضنة المقاومة. "

وأكدت كتائب الشهيد أبو على مصطفي على أن عملية الاغتيال الجبانة يجب أن تقابل برد قاسي من فصائل المقاومة على الاحتلال و أعوانه، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام.

كما أكدت في بيان صحفي لها، على ردع عملاء الاحتلال بالحديد والنار، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقاومينا و شعبنا، مضيفة: كلنا ثقة بأن يد المقاومة ستنال من الايدي العميلة التي نفذت هذه الجريمة و تنال عقابها الرادع.

من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى – لواء نضال العامودي :"إن المسؤول الوحيد عن عملية الاغتيال هو العدو الصهيوني، والرد على اغتيال الشهيد مازن فقهاء لن يطول، ولن يفلت العدو من فاتورة جرائمه".

وبدورها قالت حركة الأحرار، إن اغتيال الأسير المحرر مازن فقها جريمة بشعة يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال واستئصال عملائه باعتبار أن كل المؤشرات تدلل على لمسات الاحتلال وعملائه في الجريمة.

ومن جهتها، قالت لجان المقاومة، إن اغتيال الأسير المحرر مازن فقها جريمة صهيونية، ويتحمل العدو وعملائه كافة تبعاتها.

واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن المستفيد الوحيد من اغيال الشهيد فقهاء هو العدو الصهيوني، حيث سطر الشهيد صفحات مضيئة من حياته ملؤها الجهاد والتضحية، ولم يتخلى عنها حتى بعد تحريره مكرما في صفقة وفاء الأحرار.

كما اعتبرت الحركة في بيان لها، أن اغتيال الشهيد بهذه الطريقة تطور خطير يجب الوقوف عنده جيداً والتصدي له بكل الأشكال.

وأضافت الحركة، أن العدو المجرم لم يألو جهدا في ابتكار الوسائل للنيل من قادة المقاومة ومجاهديها .

ودعت حركة المجاهدين فصائل المقاومة لرص الصف وأخذ أقسى درجات الحيطة والحذر، فالعدو المفسد وأعوانه المنبوذين من شعبنا لن يتركوا أصحاب مشروع التحرير الشامل وأصحاب خيار الجهاد والمقاومة دون النيل منهم ومن جهادهم .

وفي ذات السياق، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، أن اغتيال الشهيد مازن الفقهاء الذي يحمل بصمات أجهزة الموساد يمثل مؤشرا خطيرا يدلل عن أن اﻻحتلال الصهيوني ماضٍ في عدوانه على شعبنا الفلسطيني ومناضليه، وبهذا الاغتيال فإنه يمهد لفتح الطريق لشن عدوان واسع على قطاع غزة.

وأضاف الحزب في تصريح صحفي، أن عملية الاغتيال الجبانة للأسير فقهاء تأتي أيضا في سياق استمرار خرق اﻻحتلال لبنود صفقة وفاء الأحرار، سواء بالاعتقال الذي تعرض له العشرات من محرري الصفقة، لكن هذه المرة عبر عملية اغتيال للأسير المحرر مازن فقهاء .

ودعا حزب الشعب أبناء شعبنا كافة وخصوصاً الأسرى المحررين لمزيد من الحذر من غدر اﻻحتلال ، مطالبا في نفس الوقت كافة الأطراف التي رعت صفقة وفاء الأحرار، خاصة مصر الشقيقية بالضغط على اﻻحتلال والزامها بشروط الصفقة التي تم بموجبها الإفراح عن الأسرى ومن ضمنهم الشهيد فقهاء.

وختم الحزب تصريحه بتقديم التعازي لذوي الشهيد واخوته ورفاق دربه في حركة حماس .