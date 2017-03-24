قناة الأقصى -غزة

استشهد مساء الجمعة، الأسير المحرر القسامي مازن فقهاء برصاص مجهولين في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس في بيان مقتضب: "اغتيال القائد القسامي مازن فقهاء في غزة" دون أيّ تفاصيل أخرى.

بدوره، قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان عاجل حول استشهاد فقها: "اغتيال الأسير المحرر مازن فقها بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل الهوى، والأجهزة الأمنية تفتح تحقيقا عاجلا".

من جهته، أوضح أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة، أن اغتيال المحرر مازن فقهاء تم بإطلاق 4 رصاصات نحو رأسه بسلاح كاتم للصوت.

يذكر أن الأسير فقها من محرري صفقة وفاء الأحرار، وهو مبعد لغزة ويتهمه الاحتلال بقيادة كتائب القسام في الضفة المحتلة، وهو المسؤول عن عملية صفد البطولية التي جاءت انتقاما لاغتيال الشيخ صلاح شحادة وأدت لمقتل 9 صهاينة.

وتعتذر قناة الأقصى الفضائية عن نشر صور الأسير عقب اغتياله، وفاءً لروحه، وإكراما لأهله الذين لا يستطيعون توديعه أو رؤيته من الضفة.