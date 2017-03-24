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الاحتلال يخطط لإقامة مزيد من المشاريع الاستيطانية في الأغوار

الجمعة 24 مارس 2017 08:39 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخطط لإقامة مزيد من المشاريع الاستيطانية في الأغوار

ذكرت القناة السابعة العبرية على موقعها الالكتروني اليوم، أن رئيس ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" الصهيونية زار المجلس الإقليمي في مستوطنات غور الأردن يرافقه الطاقم المهني التابع له لبحث مشاريع تطورية في المستوطنات في منطقة غور الأردن، ودراسة الاحتياجات لهذه المستوطنات.

ووفق المصدر نفسه، فقد ناقش اللقاء الذي حضره كل من رئيس مجلس مستوطنات منطقة الأغوار "ديفيد الحياني"، ورئيس المجلس الاقليمي المسمى "عربوت هيردين"، تطوير الاقتصاد بشكل عام في المستوطنات، وبشكل خاص قطاعات الزراعة والسياحة.

وقال رئيس المجلس الإقليمي إنه "خلال سنة وصل حوالي مليون سائح لمنطقة الأغوار، نصفهم يأتون لزيارة موقع العبادة في المنطقة والذي تم تطويره من قبل الإدارة المدنية".

من جانبه، تحدث رئيس "الإدارة المدنية" الصهيونية عن خطط حكومة الاحتلال لإقامة منطقة سياحية تشمل مواقف للمركبات ومطاعم.

وتأتي هذه الخطط استكمالا لسياسات الاحتلال أحادية الجانب على حساب أراضي دولة فلسطين، في تنكر واضح لاستحقاقات السلام، ولقرارات الشرعية الدولية.

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