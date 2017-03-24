بحر يحذر "أونروا" من محاولات تغيير مناهج التعليم

قناة الأقصى - غزة



حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر "مما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من تعديلات وتغيرات في المناهج التعليمية بما يؤثر على التنشئة التربوية والمساس بتاريخ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومقاومته ضد الاحتلال".

وذكر بحر، خلال خطبة الجمعة بمدينة غزة، أن "شعبنا بكل قواه ومؤسساته الوطنية يرفض ما تقوم به أونروا من تعديلات في المناهج التعليمية تؤثر على الحقائق والتاريخ، وتنشئ جيلًا مغيبًا عن قضايا شعبه وأمته".

وقال إن "خيار المقاومة هو والطريق الوحيد والأقصر للعودة لفلسطين ولتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا وتحرير أسرانا.

وأضاف "الاحتلال لن يعترف بحقوقنا من خلال المفاوضات التي استمرت بها السلطة ما يزيد عن عشرين عامًا".

ولفت إلى أن "الاحتلال يجعل من المفاوضات غطاء لتنفيذ مخططاته في السيطرة على الأقصى ومدينة القدس وتوسعة مستوطنات الضفة والقدس الشريف".

ودعا بحر إلى المسارعة في دعم مدينة القدس سياسيًا وماديًا وتعزيز صمود أهلها في وجه موجات التهديد الإسرائيلية، وإرساء رؤية واضحة تضمن كبح ومواجهة وإفشال المخططات العنصرية لتهويد القدس وتغيير معالمها، عبر حراك سياسي جاد ينتظم فيه كافة المنظمات والمحافل الدولية.